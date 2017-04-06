Sinemalarda bu hafta

Sinema salonlarında bu hafta Erhan Baytimur'un yönettiği ve Cenk Ertan, Sedat Mert, Arda Esen, Feyza Çıpa, Halil İbrahim Kalaycıoğlu ile Açelya Elmas'ın oynadığı "Bordo Bereliler Suriye" izleyici ile buluşacak.

Bir sınır operasyonundaki bordo bereli ekibin başından geçenleri konu alan filmde bordo bereliler, Suriye'de Türk sınır güvenliğini tehdit eden bir terör örgütünün başındaki "Çöl İmamı" lakaplı Ebu Salim'i yok etmeye çalışıyor.

"Koca Dünya"

Reha Erdem'in yazıp yönettiği "Koca Dünya"da Ecem Uzun, Berke Karaer, Melisa Akman, Murat Deniz ve Ayta Sözeri gibi isimler rol aldı.

Yetimhaneden çıkıp toplumla yüzleştikleri ilk adımda suçla tanışan gençlerin hayatla mücadelesi beyaz perdeye yansıtılıyor.

"Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel"

Adem Kılıç'ın yönettiği ve Çetin Altay, Salih Kalyon, Ayşegül Günay ile Eren Hacısalihoğlu'nun oynadığı Sümela'nın Şifresi serisinin üçüncü filmi "Cünyor Temel" karakterinin yeni maceralarıyla devam ediyor.

"Aşkın Krallığı"

Amma Asante'nin yönetmenliğini üstlendiği "Aşkın Krallığı", evlenmeye karar veren Seretse ile Ruth adındaki iki gencin toplumsal ve diplomatik zorluklarla mücadele ettikleri aşk hikayesini ele alıyor.

"Baraka"

Sam Worthington ve Octavia Spencer'ın oynadığı, Stuart Hazeldine'nin yönettiği "Baraka", New York Times'ın çok satan listesindeki aynı adlı romandan sinemaya uyarlandı.

"Şeytani"

Jeffrey G. Hunt'un yönettiği korku filmi "Şeytani"de Sarah Hyland, Steven Krueger, Justin Chon ile Clara Mamet gibi isimler rol alıyor.

Senaryosu Anthony Jaswinski'ye ait ABD yapımı film, bahar tatili için Los Angeles'a giden dört üniversite öğrencisinin hikayesini anlatıyor.

"Şirinler: Kayıp Köy"

Kelly Asbury'nin yönetmenliğini üstlendiği haftanın animasyon filmi "Şirinler: Kayıp Köy"ün orijinal seslendirmelerini Demi Lovato, Joe Manganiello, Rainn Wilson, Mandy Patinkin ve Danny Pudi yaptı.