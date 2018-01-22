Sinema ve müziğin unutulmazlarına "dijital" koruma

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri, Türk müziğinin duayen sesleri...

Hepsi dijital ortama aktarılarak korunacak. Amaç eserlerin zaman içerisinde yok olmasını önlemek ve herkese ulaşmasını sağlamak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2013 yılında "Dijital Belge Arşivi Projesi"ni başlattı.

Şimdilik, 1932 yılından günümüze kadar gelen 7 milyon sinema ile müzik eseri, kayıt tescil belgeleri, afişler dijital ortama aktarıldı. Aktarılan eserler arasında en eskisi de 1932 yapımı "Düğün Gecesi" filmi.

Bakanlık, 400 bin sinema ve müzik eserinin daha korunması için harekete geçti.

O eserler arasında Türk sinemasının kült filmleri Susuz Yaz, Yılanların Öcü, Hababam Sınıfı, Malkaçoğlu ile Türk müziğinin efsane isimleri Barış Manço, Müzeyyen Senar, Münir Nurettin Selçuk, Zeki Müren gibi duayen sanatçıların yapıtları olacak.

Proje ile sektöre ilişkin istatistiki verilere erişim, sinema ve müzik yapımlarına ait rakamlar ve hak sahiplerine ilişkin bilgilerin sağlıklı bir şekilde kayıt altına alınması da sağlandı.

Proje eski film ve müzik kasetlerine uzandı

Türk sinema ve müzik tarihinin hafızası niteliğindeki bu arşivin fiziki ömrünün uzatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için ikinci adımı atan Bakanlık, "Dijital Ses ve Görüntü Arşivi Projesi"ni de hayata geçirdi.

Söz konusu projeyle de sadece belgeler değil, Telif Hakları Genel Müdürlüğü arşivlerinde bulunan yerli sinema ve müzik eserlerine ait VHS, BETAMAX, CD-DVD, plak, ses kaseti gibi farklı formatlardaki ses ve görüntüler de dijitalleştirilecek.

Bu kapsamda bu yıl içerisinde toplam 65 bin materyalin dijital ortama aktarılması sağlanacak.

Kaynak: AA