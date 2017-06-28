Sinema seyircisi azaldı, tiyatro seyircisi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Sinema ve Tiyatro İstatistikleri 2016"yı yayımladı.

Buna göre, Türkiye genelinde sinema salonu sayısı 2016 yılında, 2015 yılına göre yüzde 5,4 artarak 2 bin 483 oldu. Bu dönemde sinema salonlarındaki koltuk sayısı yüzde 3,3 artarak seyirci kapasitesi 307 bin 456'ya ulaştı.

Sinema seyircisi sayısı söz konusu dönemde yüzde 3,3 azalarak 55 milyon 260 bin 600 kişi oldu. Yerli film seyirci sayısı yüzde 8,9 azalarak 28 milyon 834 bin 409 kişi olurken, yabancı film seyirci sayısı yüzde 3,7 artarak 26 milyon 426 bin 191 kişiye çıktı.

Aynı dönemde gösterilen film sayısı yüzde 8,7 artarak 53 bin 443'e yükseldi. Gösterilen yerli film sayısı ise yüzde 5,3 artarak 22 bin 642 olurken, yabancı film sayısı yüzde 11,4 artarak 30 bin 801 olarak gerçekleşti.

Tiyatro seyircisi arttı

Tiyatro salonlarında oynayan eser sayısı 2015-2016 sezonunda, 2014-2015 sezonuna göre yüzde 13,8 artarak 7 bin 766'ya ulaştı. Tiyatro salonlarında oynanan yerli/telif eser sayısı ve yabancı/çeviri eser sayısı geçen sezona göre yüzde 13,8 arttı. Tiyatro seyircisi sayısı 2015-2016 sezonunda, 2014-2015 sezonuna göre yüzde 2,8 artarak 6 milyon 16 bin 762 oldu.

Tiyatro salonu sayısı 2015-2016 sezonunda, 2014-2015 sezonuna göre yüzde 0,3 artarken, tiyatro salonu koltuk sayısı yüzde 1,1 yükseldi. Buna göre, 2015-2016 sezonunda tiyatro salonu sayısı 721 olurken, tiyatro salonu koltuk sayısı 261 bin 885'i buldu.