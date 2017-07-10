Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenecek Sinema Kampı başvuruları başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin-Silifke Fatih Sultan Mehmet Gençlik Kampı'nda gerçekleştirilecek Sinema Kampı'na 150 genç katılacak. 18-25 yaş aralığındaki erkekler için 5 hafta (35 gün) sürecek Sinema Kampı'nda teorik ve uygulamalı dersler, alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek. Kampa tiyatro ve sinema oyuncularıyla yönetmenler de katılım sağlayacak. Kamplar erkekler için 24 Temmuz-27 Ağustos, kadınlar için 11 Eylül-15 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sanata duyarlı ve sinemanın geleceğine katkı sağlamak isteyen gençler, profesyonel anlamda sinemayı öğrenmenin yanı sıra hem eğlenceli vakit geçirecek hem de hayatlarına yeni bir yön verecek.

Sinema Kampı'na katılmak isteyen gençler, başvurularını 14 Temmuz Cuma günü saat 23.59'a kadar sinemakampi.gsb.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecek.

Kamp süresince Mersin-Silifke'de bulunan Gençlik Kampı'nda ücretsiz konaklama sağlanacak, sabah, öğle ve akşam yemekleri program tarafından ücretsiz karşılanacak.

Kampa aralıksız katılım sağlayanların yol masrafları, eğitim sonunda program tarafından karşılanacak. Devamsızlık yapan ya da kampı vaktinden önce terk eden katılımcıların yol masrafları ödenmeyecek ve katılım belgeleri verilmeyecek. Kamp süresince gerekli olan eğitim materyali ve profesyonel film yapımı için ihtiyaç duyulan teknik altyapı program tarafından ücretsiz sağlanacak. Ayrıca, 35 günlük kampa aralıksız katılım sağlayanlara Sinema Kampı Katılım Belgesi verilecek.