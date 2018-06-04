Şian Ulu Cami, 13 asırdır Müslümanlara hizmet veriyor

Çin’in tarihi İpek Yolu'nun başlangıç şehri Şian’da bulunan Şian Ulu Cami, 13 yüzyıldır İslam’a ve Müslümanlara hizmet ediyor.

MS 742’de Tang hanedanlığı döneminde inşa edilen ve Çince adı "Şian Huaciaoşiang Çingcın Dası" olarak kayıtlara geçen cami, Müslümanların ve İslam’ın temsil edildiği yer olarak biliniyor.

Şehir merkezinde bulunan ve 13 bin dönümden büyük bir alan üstünde kurulan Şian Ulu Cami, hem İslami hem de Çin mimari tarzını yansıtıyor. Ahşap işlemelerin ağırlıkta olduğu caminin duvarlarında Kur’an-ı Kerim hatları bulunuyor.

İçinde dershane ve yemekhane gibi alanların da olduğu cami, külliye olarak hizmet veriyor. İçi ahşap süslemelerle kaplı caminin avlu kısmında Çin hat sanatıyla bezenmiş kapılar, kemerler ve el yazmaları dikkat çekiyor.

Ezan şehir merkezinde yankılanıyor

Hazreti Muhammed’in vefatından 110 yıl sonra inşa edilen ve geçen 13 yüzyıl boyunca 5 Çin hanedanlığına şahitlik eden cami, her dönemde tadilat ve genişletme çalışmaları gördü.

Sadelik ve zarafeti birleştiren Ulu Cami’de, Çin’deki diğer camilerin aksine dışarıdan duyulacak şekilde ezan okunuyor ve ezan şehir merkezinde yankılanıyor.

Müslümanların ev ve iş yerlerinin yoğunluk kazandığı Huimincie (Hui Müslümanları) caddesindeki cami, şehri gezmeye gelen turistlerin de dikkatini çekiyor.

Camide görevli 7 imam var.

Çince ve Arapça hat eserleriyle dolu

Şian Ulu Cami İmamı Muhammed Yusuf Ma, 13 asırdır ayakta olan caminin Tang, Song, Yuan, Ming ve Çing hanedanlıklarını gördüğünü ve 1200 kişilik kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

Cami girişinde kapı ve kemerlere Çinçe ve Arapça işlenmiş ayet ve hadislerin, Allah’ı hatırlatmak için özel olarak seçildiğinden bahseden Yusuf Ma, İslam, dünya hayatı ve kıyameti hatırlatan hat yazılarının da Müslümanlara ahireti hatırlattığını anlattı.

“Camide o dönemin hocaları tarafından ahşap üzerine Kur’an-ı Kerim’in 30 cüzü işlendi. Aynı ahşabın alt kısımlarına da Kur’an-ı Kerim’in Çincesi yazıldı. Bu özelliğiyle Çin’de tek olma özelliği taşıyor. Cami Kur'an'ın tamamının ahşaba nakşedildiği nadir bir örnek.”

İmam Muhammed, Ramazan dolayısıyla şehirdeki Müslümanların camiye akın ettiğini de vurguladı.

3-4 nesildir camide hizmet veriyor

İmam Muhammed Ma'nın babası, dedesi ve daha önceki aile büyükleri de camiye hizmet vermiş.

"Babam camide hat yazıları ile uğraşıyordu. Hacca gittikten sonra Mekke ve Medine’de camilerde gördüğü ayet ve hadislerden, kapı, kemer ve tavanlardaki süslemeleri döndüğünde camiye de yaptı. Babam Şanşi eyaletindeki camilerde hizmet veren imam ve hocaların da kaydını tutardı. Şimdi çocuklarım da bu camide hizmeti sürdürmek, ilim öğretmek için yetişiyor."

Çin'deki 56 etnik unsur arasındaki Huiler (Çinli Müslümanlar), Kırgız, Kazak, Uygur, Tacik, Tatar, Özbek, Salar, Baoan ve Dongşiang gibi 10 Müslüman etnik gruptan oluşuyor.

Kaynak: AA