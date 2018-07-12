Shakira İstanbul’da konser verdi

Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcı Shakira, İstanbul Vodafone Park'ta hayranlarıyla bir araya geldi.

"Merhaba Türkiye"

Son albümü "El Dorado" ile dünya turnesine çıkan ünlü şarkıcının konserine Türk hayranları yoğun ilgi gösterdi.

BKM tarafından düzenlenen organizasyonda sahne alan sanatçı, Türkçe "Merhaba Türkiye" sözleriyle konser alanını dolduran kalabalığı selamladı.

"İstanbul'a geldiğim için çok mutluyum"

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Shakira, konserde şunları ifade etti:

"Sizi burada görmek çok güzel İstanbul. Çok teşekkür ederim, beni burada ağırladığınız için. Çok uzun zaman olmuştu. İstanbul'a yeniden geldiğim ve sizleri burada yeniden gördüğüm için çok mutluyum. Bütün bunlar sizin dostluğunuz sayenizde oldu. Eğer bu akşam buradaysam bu sizin sayenizdedir."

"Sizi yeniden görmek istiyorum Türkiye"

Konserin sonunda büyülü bir akşam geçirdiğini söyleyen ünlü şarkıcı, "Sizi yeniden görmek istiyorum Türkiye" sözleriyle seyircilere veda etti.

Shakira, son albümünde yer alan parçaların yanı sıra aralarında "La La La", "Waka Waka" ve "Whenever, Wherever"in bulunduğu birçok sevilen parçasını seslendirdi.

Ünlülerde konserdeydi

Shakira'nın konserini izleyenler arasında Suzan Kardeş, Nilgün Belgün, Emre Karayel, Yonca Evcimik, Beren Saat, Kenan Doğulu ve Ezgi Mola gibi ünlü isimlerde yer aldı.

Konser boyunca beş kostüm değiştiren sanatçının ekibindeki bir kameraman, sanatçının eşi Gerard Pique'nin kuklasını kamerasının üzerine koyarak çekim yaptı.

Kaynak: AA