Seyircinin tercihi yine TRT oldu

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi, rekortmen dizi Diriliş “Ertuğrul” zirveyi yine kimseye bırakmadı.

Diziler arasında en çok izlenen Diriliş “Ertuğrul"'un oldu.

Yayınlandığı ilk günden bu yana zirveyi kimseye kaptırmayan Diriliş Ertuğrul, 28 Aralık akşamı Total’de 12 virgül 62 reyting ve 27 virgül 35 izlenme payı aldı. Dizi, AB kategorisinde de rekor kırdı.

TRT 1 dizileriyle büyük beğeni topluyor

Yeni yılın ilk günü en çok izlenen TRT 1’in sevilen aile dizisi ‘Baba Candır’ oldu. TRT 1 geçen hafta Çarşamba Diriliş Ertuğrul ve Pazar günü de Baba Candır ile izleyicilerin en çok izlediği kanal oldu.

Gündüz kuşağının kazananı da 'Adını Sen Koy' oldu.

1 Ocak 2017'nin en çok izleneni

Reytinglerde ilk sırayı alan ‘Baba Candır’ yılın ilk kazananı oldu. Dizi 1 Ocak 2017 günü ekrana gelen bölümüyle AB kategorisinde 6 virgül 07 reyting ve 13 virgül 99 izlenme payı aldı.

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