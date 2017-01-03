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Seyircinin tercihi yine TRT oldu

Diriliş “Ertuğrul", AB kategorisinde reyting rekoru kırarken, seyirci yeni yılın ilk günü en çok 'Baba Candır’ı izledi.

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Seyircinin tercihi yine TRT oldu

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi, rekortmen dizi Diriliş “Ertuğrul” zirveyi yine kimseye bırakmadı.

Diziler arasında en çok izlenen Diriliş “Ertuğrul"'un oldu.

Yayınlandığı ilk günden bu yana zirveyi kimseye kaptırmayan Diriliş Ertuğrul, 28 Aralık akşamı Total’de 12 virgül 62 reyting ve 27 virgül 35 izlenme payı aldı. Dizi, AB kategorisinde de rekor kırdı. 

TRT 1 dizileriyle büyük beğeni topluyor 

Yeni yılın ilk günü en çok izlenen TRT 1’in sevilen aile dizisi ‘Baba Candır’ oldu. TRT 1 geçen hafta Çarşamba Diriliş Ertuğrul ve Pazar günü de Baba Candır ile izleyicilerin en çok izlediği kanal oldu.

Gündüz kuşağının kazananı da 'Adını Sen Koy' oldu. 

1 Ocak 2017'nin en çok izleneni  

Reytinglerde ilk sırayı alan ‘Baba Candır’ yılın ilk kazananı oldu. Dizi 1 Ocak 2017 günü ekrana gelen bölümüyle AB kategorisinde 6 virgül 07 reyting ve 13 virgül 99 izlenme payı aldı.

Türkiye haberi TRT Haber'den takip ediyor

TRT Haber de en çok izlenen haber kanalları arasında yer alıyor. 

Etiketler: TRT1, trt haber, Diriliş “Ertuğrul", baba candır, Adını Sen Koy
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