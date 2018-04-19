  • 19 NISAN 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Seyirciler sandalyelerinden Michelangelo'nun eserini izliyor

Seyirciler sandalyelerinden Michelangelo'nun eserini izliyor

Roma'daki bir tiyatro gösterisinde, Michelangelo'nun Sistina Şapeli'nin muhteşem görüntüleri duvara ve tavana yansıtıldı.

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Seyirciler sandalyelerinden Michelangelonun eserini izliyor

Roma'da seyirciler, Michelangelo’nun normalde sadece Vatikan şehrinin 500 yıllık Sistina Şapel’inde görülen yapıtını izlemek için fırsat yakaladı.

Vatikan Müzesi'nin sağladığı yüksek çözünürlüklü fotoğraflar, Roma’da bir salonun duvarlarını ve tavanını doldurmak için kullanıldı.

Bu özellik seyircilere, dünyanın en ünlü eserlerini sandalyelerinden izleme fırsatı sunuyor. 

"Giudizio Universale" ya da "Universal Judgement” adlı uzun şovda, Sting tarafından bestelenmiş müzikler çalındı. Seyirciler, 270 derecelik projeksiyon sistemiyle Rönesans sanatçılarının çalışmalarını izleme şansı buldu. 

Şov, 1508 yılında Papa II. Julius tarafından Sistina Şapeli'nin hikayesini anlatıyor. Dünyanın en ikonik imgelerinden biri olan ve Adem’e hayat veren Sistina Şapeli'nde, “Adem’in Yaratılışı” gibi eserler gösteriliyor. 

Rio Olimpiyatları açılış töreni yapımcısı İtalyan Marco Balich, gösterinin, çocuklara Michelangelo’nun bir zamanın süper kahramanı olduğunu anlatmak istemesiyle ortaya çıktığını söyledi. 

“Benim dört çocuğum var ve onlara ‘Müzeye gidelim’ dediğimde ‘Uff’ cevabını alıyordum. Sonra onlara ‘Şimdi size Michelangelo’nun zamanın süper kahramanı olduğunu göstereceğim’ dedim.”

Balich, Sistina Şapeli kadar önemli bir şeyi tasvir etmenin zor olduğunu ancak küçükten büyüğe herkesin gösteriye hayran kaldığını da anlattı.

13 yaşındaki Arianna Savasta da gösteriyi çok beğendiğini söyledi. 

“Bu seviyede bir gösteriyi hiç beklemiyordum. Sinemaya çok benzer bir şey olduğunu düşündüm ama bu çok yönlü bir şovdu. Çok beğendim.”

Gösteri Mart ayında Roma’da açıldı. Seyirciler, bir yıl boyunca gösteriyi izleme şansı bulacak. Balich ise, şu anda Mısır piramitleri ve Çin Seddi gibi diğer önemli yapıtların formatını kullanmayı düşünüyor.

Kaynak: Reuters

Etiketler: Vatikan Müzesi, Sistina Şapel
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