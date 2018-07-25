Sevdalinka ezgileri 200 yıllık bağlamayla sokaklarda yaşatılıyor

Boşnak halk ozanı Şaban Karajic, elinde dedesinden yadigar iki asırlık bağlaması, başında fesiyle kaybolmaya yüz tutmuş Boşnak halk müziği "sevdalinka"yı sokaklarda yaşatmaya çalışıyor.

Sevdalinka, kavuşulamayan aşkların, yürekte tüten sevda ateşinin Bosna Hersek'te müziğe dökülmüş hali olarak biliniyor.

Modern zamanın halk ozanı Karajic, ilginin giderek azaldığı geleneksel müzik türünü başkent Saraybosna'daki Başçarşı'da devam ettiriyor.

Bağlama ile henüz 12 yaşındayken babasının saz atölyesinde tanışan Karajic, kısa sürede kendisi için tutku haline gelen enstrümanıyla Boşnak halk müziği ezgileri çaldı.

Geleneksel müzik tutkunu Karajic, yakınlarının da desteğiyle 20 yıl önce Mostar'ın caddelerinde çalmaya başladı.

Şarkılarıyla sokakları aşka boyuyor

Karajic'in en büyük dayanağı, üstünde tarihi Mostar Köprüsü'nün silüetinin çizili olduğu ve büyük dedesinden kalan 200 yıllık bağlaması oldu.

Halk ozanı Karajic, Mostar'ın ardından bir süre ülkenin kuzeyindeki Tuzla şehri sokaklarını da sevdalinka şarkılarıyla adeta "aşkla" doldurdu.

Artık herkesin adına ve giyim tarzına aşina olduğu Karajic, yüzlerce yıllık geleneği son iki yıldır da Saraybosna'da yaşatıyor.

"Yeni nesiller de bu geleneği sürdürmeli"

Karajic, Bosna Hersek'e Türkler aracılığıyla gelen bağlamanın kendisi için bir tutku olduğunu belirterek, "Bu bağlama, büyük dedemden dedeme, ondan babama ve babamdan da bana miras kaldı" dedi.

Babasının bir bağlama ustası olduğunu, uzun yıllar bağlama yapıp sattığını anlatan Karajic, kendisinin de bir süre babasının izinden gittiğini ancak zaman içinde bağlama yapmak yerine çalmayı tercih ettiğini söyledi.

Karajic, bağlamasıyla genellikle sevdalinka şarkıları çaldığından bahsederek, yaptığı müzikle yerli halktan ve turistlerden olumlu geri dönüşler aldığını söyledi.

Sevdalinka ve bağlama geleneğinin yaşadığını görmek istediğini vurgulayan Karajic, "Yeni nesiller de bu geleneği sürdürmeli çünkü bu bizim kültürümüzün bir parçası, bunu ayakta tutmalıyız. Umarım torunum bu geleneği benden sonra devam ettiren kişi olur" dedi.

Kaynak: AA