Sevda Kuşun Kanadında 24. bölümde neler yaşanacak?

Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutan TRT1’in dönem dizisi Sevda Kuşun Kanadında heyecan dolu bir bölümle geliyor. Oyuncu kadrosunda başrollerini Gürbey İleri, Buse Varol, Ufuk Bayraktar, Yavuz Bingöl, Müge Boz, Alper Türedi, Timur Ölkebaş, Ceyda Olguner, Emel Dede, Derda Yasir Yenal Ali Buhara Mete ve Bahadır Yenişehirlioğlu gibi isimlerin rol aldığı ‘Sevda Kuşun Kanadında’ 10 Şubat Cuma akşamı 25. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Yeni bölümde, Filiz’in kaçırılması sonrası gelişen olaylar ve Erbakan’ın parti kurmak çalışmaları ekrana gelecek.

10 Şubat Cuma akşamı 25. Bölümünde neler olacak?

Ömer Çılgına Döner: Ömer, Kaşıyaralı’nın adamları tarafından gözlerinin önünde kaçırılan Filiz’i kurtarmak için hemen harekete geçer. Çılgına dönen Ömer, ne pahasına olursa olsun Filiz’i kurtarmak zorundadır. Kaşıyaralı ile bir kez daha karşı karşıya gelir. Silahını çeken Ömer yapacağı bir hatanın Filiz’in hayatına mal olacağını iyi bilmektedir.

Erbakan Parti Kuruyor: Erbakan Hoca halkın yoğun ilgisi üzerine parti kurmaya karar verir. Kuracağı partinin adı Milli Nizam Parti’dir. Büyük bir basın toplantısıyla MNP’nin kuruluşu duyurulacaktır. Yol arkadaşları da Hoca’nın yanındadır.

Zafer Gazeteyi Basar: Leyla’nın Asım’la ilgili yaptığı haber Zafer’i çıldırtmıştır. Zafer’in baskısıyla Leyla gazeteden istifa eder. Hiç ummadığı bir yerden Leyla’ya iş teklifi gelir.

Zeynep’in Hastalığı: Zeynep’in tahlil sonuçlarına bakan Elif, durumun hiç de iyi olmadığını görür. Bunu söylemez; ancak Zeynep her şeyin farkındadır ve nişanlısı Mustafa’yı kendinden uzaklaştırmanın yollarını aramaya başlar.

Cuma Saat 20.00’de TRT 1’de

Genel Yönetmenliğini ve yapımcılığını Mesut Uçakan'ın, Yönetmenliğini Ayhan Özen'in, başrollerini Gürbey İleri, Buse Varol, Ufuk Bayraktar, Yavuz Bingöl, Müge Boz, Alper Türedi, Timur Ölkebaş, Ceyda Olguner, Emel Dede, Derda Yasir Yenal Ali Buhara Mete ve Bahadır Yenişehirlioğlu paylaştığı dizi, 10 Şubat Cuma akşamı 25. bölümüyle TRT 1 ekranında izleyici karşısına çıkacak.