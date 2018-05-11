Selimiye Camii avlusunda 'Masalcı Vakıf Dede' oyunu sahnelendi

Vakıf Haftası dolayısıyla devlet tiyatrosu sanatçısı Çetin Azer Aras'ın sahnelediği oyun yoğun ilgi gördü.

"Vakıf Dede" rolündeki Aras, zaman zaman öğrencileri de sahneye davet ederek oyuna dahil etti.

Oyunun bir parçası olan çocuklar hem eğlendiler hem de vakıf kültürünü tanıdılar.

Aras, oyun öncesi yaptığı açıklamada, çocuklara vakıf kültürünü sevdirmek için 6 yıldır süren projenin başarılı şekilde devam ettiğini söyledi.

"50 binin üzerinde çocuğumuza oyunumuzu oynadık"

Çocukların oyuna ilgisinin yoğun olduğunu ifade eden Aras, şunları anlattı:

"Hedef kitlemiz ortaokul öğrencileri, çünkü ortaokul son sınıfta Sosyal Bilgiler dersinde vakıflar konusu işleniyor. Bu kapsamda da oyunlarımız derse ve vakıf konusuna, yardımcı olan ders materyali olarak katkıda bulunuyor. Şu ana kadar Türkiye'de 38 il 14 ilçe ve 6 köy, Bulgaristan, Yunanistan ve KKTC'deki çocuklarımıza vakıf kültürü nedir diye "Masalcı Vakıf Dede" adlı oyunumuzda anlatmaya çalıştık. 50 binin üzerinde çocuğumuza oyunumuzu oynadık. Oyunun sonunda her çocuğumuz bir vakıf kuruyor. Gelecekte imkanım olursa şu vakfı kuracağım diyor. Çocuklarımızdan gelecekte 50 binin üzerinde vakıf kurma sözü aldık. İnşallah 10-20 yıl sonra buradaki hayalleri gerçek olur. Bir de burada öğrendiklerini anne-babalarına anlatıyorlar.

Öğretmenlerimiz de bu oyunları izliyorlar. Bugün de çok özel bir mekandayız. Dünyanın en önemli eserlerinden biri olan ve Mimar Sinan tarafından yapılan bir vakıf eserinin içindeyiz. Vakıf eserleri içinde çocuklarımıza vakıf oyunlarını oynuyoruz. Özel bir mekan olan Selimiye'nin avlusunda bu oyunu oynamak benim için inanılmaz bir mutluluk. Böyle bir mekanda çocuklarımıza karşılık beklemeden iyilik yapmanın anlayışını vermeye çalıştığımız için gurur duyuyorum."

Kaynak: AA