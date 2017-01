Şehir Tiyatrolarında bu hafta 16 oyun seyirciyle buluşacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, ocak ayının üçüncü haftasında 16 oyunla seyirci karşısına çıkacak.

Şehir Tiyatrolarında 18-22 Ocak'ta "Hisse-i Şayia", "Yangın Yerinde Orkideler", "Şahane Züğürtler", "Sirke Tadında Böğürtlen Reçeli", "Son", "Oyunun Oyunu" ve "Ay Işığında Şamata" oyunları sahnelenecek.

"Üç Kardeş ve Muhteşem Kurt", "Bir Kümes Hikayesi", "Üzgün Ağaçlar Ülkesi", "Yaşasın Barış", "Palyaço Prens", "Bisküvi Adam", "Harikalar Mutfağı", "Alaaddin'in Sihirli Lambası" ve "Define Adası" oyunları da çocuk izleyicilerle buluşacak.

"Hisse-i Şayia"

Galası dün yapılan "Hisse-i Şayia" oyununda, Zihni Göktay, Aybar Taştekin, Hikmet Körmükçü, Selma Kutluğ, Sezai Aydın, Uğur Dilbaz, Yağmur Damcıoğlu Namak ve Zeynep Göktay Dilbaz rol alıyor.

Meşrutiyet dönemi tiyatrosunun öncü ismi İbn-ür Refik Ahmet Nuri Sekizinci'nin yazdığı oyun, ayrıldıktan sonra da didişmeye devam eden ve kızlarını bir türlü paylaşamayan karı kocanın bitip tükenmek bilmeyen kavgalarını konu alıyor.

Tarık Şerbetçioğlu'nun yönettiği oyun, 18-21 Ocak'ta Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde izlenebilecek.

"Yangın Yerinde Orkideler"

Mehmet Baydur'un kaleme aldığı "Yangın Yerinde Orkideler" oyununda, Can Ertuğrul, Emin And, Eraslan Sağlam, Gözde İpek Köse, Ömer Barış Bakova ve Zümrüt Erkin izleyici karşısına çıkıyor.

Hülya Karakaş'ın yönetmen koltuğuna oturduğu oyun, 18-21 Ocak'ta Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde sahnelenecek.

"Şahane Züğürtler"

Haldun Dormen'in yönettiği "Şahane Züğürtler" oyununun kadrosunda, Barış Çağatay Çakıroğlu, Buğra Can Ildırışık, Can Başak, Can Doğan, Ceylan Çete, Çağrı Özgür Hün, Dilay Taşkaya, Engin Akpınar, Hakan Güner, Müge Akyamaç, Onur Şirin, Özgün Akaçça ve Süeda Çil yer alıyor.

Senaryosu Jacques Deval imzası taşıyan oyunun konusu özetle şöyle:

"Rusya'daki devrimden sonra pek çok Rus asilzadesi gibi Ouratieff çifti de batı ülkelerine kaçar. Çar'a ait yüklüce bir serveti de beraberinde getiren çift bu paraya dokunmaz. Çeşitli evlerde hizmetçilik ve uşaklık yaparak hayatlarını sürdürmeye devam ederler ancak bu parada herkesin gözü vardır. Ouratieff çifti, parayı korumak için büyük bir gayret içindedir. Çok büyük bir servete hükmetmekle beraber yoksul bir hayat yaşayan çiftin başına akıl almaz olaylar gelir."

Oyun, 19-21 Ocak'ta Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.

"Sirke Tadında Böğürtlen Reçeli"

A. Kadir Bozkurt'un kaleme aldığı "Sirke Tadında Böğürtlen Reçeli" oyununda, bir ülkede yaşanan siyasal ve toplumsal değişimler konu ediliyor. Hikaye, evlilikleri boyunca bu sürece şahit olarak ölümle şakalaşan yaşlı bir çiftin ilişkisi ekseninde, mizahi bir dille aktarılıyor.

Zuhal Ergen'in yönettiği, Bensu Orhunöz ve Mert Tanık'ın rol aldığı oyun, 18-21 Ocak'ta Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde izlenebilecek.

"Son"

Özgür Kaymak'ın yazıp yönettiği "Son" oyununda, Aslı Menaz, Aslı Şahin, Can Alibeyoğlu, Cemal Ahhan Şener, Emre Çağrı Akbaba, Ercan Demirhan, Neslihan Ayşe Öztürk, Onur Demircan, Özgür Atkın, Tarık Köksal, Volkan Öztürk, Yağmur Ulusoy ve Zeki Yıldırım rol alıyor.

Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde 18-21 Ocak'ta sahnelenecek oyunun konusu özetle şöyle:

"Tüm bilgi dijital ortama aktarılmış, insanlar tek tek damgalanıp sınıflarına göre bölgelere yerleştirilmiş ve hafızalarını silen bedava yemeklerin etkisiyle her şeyi unutmaya başlamışlardır. Değiştirilmemiş gerçeklerin yazılı olduğu tek şey, tüm diğer belgelerle birlikte yok edilen işaretli kağıtlardır. 'Karşılayıcı' ve onunla yolu kesişenler, hem kendi unutturulmuş geçmişlerine sahip çıkmak hem de gerçekleri kendilerinden sonrakilere aktarabilmek için bu kağıtların peşine düşer."

"Oyunun Oyunu"

Michael Frayn'ın yazdığı "Oyunun Oyunu", ''Çırılçıplak'' adlı oyunu sahnelemek üzere provaya başlayan bir tiyatro grubunun, bu süreçte yaşadıkları zorlukları, terslikleri, sıkıntı ve sevinçleri anlatıyor.

Ali Gökmen Altuğ'un yönettiği oyunda, Ahmet Saraçoğlu, Aslıhan Kandemir, Ayşen Sezerel, Buket Yanmaz Kubilay, Caner Çandarlı, Destan Batmaz, Ergün Üğlü, İlhan Kilimci ve Yeliz Gerçek izleyici karşısına çıkıyor.

Oyun, 19-21 Ocak'ta Ümraniye Sahnesi’nde izlenebilecek.

"Ay Işığında Şamata"

Çalışkur Apartmanında yaşayan Çalışkur ailesiyle apartman sakinlerinin sahte ilişkilerini ve yozlaşan aile yapısını ele alan "Ay Işığında Şamata" oyunu, küçük dünyalarından dış dünyaya bakışlarını eleştirirken seyirciyi eğlendiriyor ve sürprizlerle şaşırtıyor.

Naşit Özcan'ın yönettiği oyunda, Arda Aydın, Aziz Sarvan, Berrin Koper, Ceysu Aygen, Derya Çetinel, Emrah Can Yaylı, Emre Narcı, Ertan Kılıç, Esra Ede, Gökhan Eğılmezbaş, Gökhan Mete, İbrahim Can, İbrahim Ulutaş, Mehmet Bulduk, Nilay Yazıcıoğlu, Özgür Dağ, Samet Hafızoğlu, Savaş Barutçu, Şenay Saçbüker, Şevket Avşar, Tuğçe Açıkgöz ve Yonca İnal rol alıyor.

Haldun Taner’in yazdığı oyun, 19-21 Ocak'ta Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde izleyici karşısında olacak.