'Satıcı' cuma günü vizyonda

Oscar ödüllü İranlı yönetmen Ashgar Farhadi'nin yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği "Satıcı" filmi, 27 Ocak'ta sinemaseverlerle buluşacak.

"69. Cannes Film Festivali"nde "En İyi Senaryo" ve "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerini kazanan filmin basın gösterimi Kanyon AVM'de gerçekleştirildi.

Sinema eleştirmeni Atilla Dorsay filme ilişkin yaptığı değerlendirmede, Farhadi'nin, İranlı yönetmen Abbas Kiarostami'nin ölümünden sonra İran sinemasının en bilinen ve dimdik ayakta durmayı başaran yönetmenlerinden biri olduğunu söyledi.

"Yönetmen, 'kuşkucu' kimliğini yine gösteriyor"

Sinema yazarı Numan Serteli de Farhadi'nin başarılı bir yönetmen olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Farhadi, gerçek ve sıradan hayatın içinden çıkardığı öyküleri, hiçbir numaraya, süslemeye tenezzül etmeden, hayatın tüm doğallığı içinde oluşturduğu gerilimiyle birlikte anlatmaya devam ediyor. Yönetmen, 'kuşkucu' kimliğini yine gösteriyor ve olayları ince ince irdeleyip, insan davranışının medcezirlerini olağanüstü bir titizlikle drama haline getiriyor."

"En İyi Yabancı Film" kategorisinde 2012 yılında Oscar kazanan "Bir Ayrılık" filminin de yönetmen koltuğunda oturan Farhadi'nin yeni filmi "Satıcı", bu yılki Oscar ödüllerinde "Yabancı Dilde En İyi Film" aday adayı oldu.

Yapımcılığını Farhadi'nin yanı sıra Alexandre Mallet-Guy'ın üstlendiği filmin başrollerini ise Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti, Babak Karimi ve Mina Sadati paylaşıyor.

Dram türündeki filmin konusu özetle şöyle:

"Arthur Miller'ın 'Satıcının Ölümü' oyununu sahneye koyan tiyatrocu çift Rana ve Emad, Tahran'ın merkezinde yeni bir apartmana taşınır ancak Rana, burada taşındıkları yerin eski kiracısıyla bir sorun yaşar ve saldırıya uğrar. Emad, travmasını sessizce atlatmaya çalışan Rana'nın aksine, intikam alma yoluna gidecektir ve bu yaşadıkları olay ikilinin hayatını dramatik bir şekilde değiştirecektir."