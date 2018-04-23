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Buradasınız : » » Sarıkamış'ta iki mevsim bir arada yaşanıyor

Sarıkamış'ta iki mevsim bir arada yaşanıyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, hava sıcaklığının düşmesi ve ardından yerini güneşli havaya bırakmasıyla iki mevsim bir arada yaşandı.

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Sarıkamışta iki mevsim bir arada yaşanıyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesi, Türkiye'nin en yüksek ve kışın uzun yaşandığı yerleşim birimleri arasında.

Nisan ayında yağan karla birlikte, bölgede yaşayanlar ilkbahar ve kış mevsiminin güzelliklerini bir arada yaşama fırsatı buldu.

Sarıçam ormanlarıyla kaplı Sarıkamış, hava sıcaklılğının düşmesiyle beyaza büründü. Kısa bir süre sonra da yerini güneşli havaya bıraktı. 

Karın ardından yaşanan güneşli hava, karlı sarıçam ağaçları, dere kenarlarında açan sarı çiçekler, karların arasından çıkan çiğdem çiçekleri ve bulutlarla birleşince ortaya güzel bir manzara çıktı.

İlçenin doğal güzellikleri drone ile görüntülendi.

İlçeye gelen fotoğraf tutkunu Hasan Cellat, Sarıkamış'ın her mevsiminin ayrı güzel olduğunu söyledi.

"Son yağan karın ardından fotoğraf tutkunları olarak karlı dağların, çiçeklerin fotoğrafını çekme mutluluğunu yaşıyoruz. Herkesi Sarıkamış'ın bu güzel doğasını görmeye davet ediyoruz."

Kış turizminin önemli merkezlerinden 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki pistlerin yanı sıra bozayı, kurt, tilki, vaşak, karaca, yaban domuzu gibi birçok yabani hayvana ev sahipliği yapan ilçenin sarıçam ormanları her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: sarıkamış, Kış, İlkbahar
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