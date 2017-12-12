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Buradasınız : » » Saraybosna'da "en fazla kişiyle piyano çalma" rekoru kırıldı

Saraybosna'da "en fazla kişiyle piyano çalma" rekoru kırıldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da birlikte tek bir piyanoyu çalan 20 kişi, bu alanda Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı.

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Saraybosnada &quot;en fazla kişiyle piyano çalma&quot; rekoru kırıldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Bale ve Müzik Okulu öğrencisi 20 kişilik grup, aynı anda bir piyanoyu çalarak bu alanda Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı.

Saraybosna'daki tarihi kütüphane binasında gerçekleştirilen rekor denemesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
İtalya'da 2014 yılında 18 kişiyle yapılan "en fazla kişiyle piyano çalma" rekorunu kıran Bosnalı 20 öğrenci, Fransız besteci Albert Lavignac'ın "Galop Marche" isimli eserini tek bir piyanoda çalarak bu alanda yeni rekorun sahibi oldu.

Etkinliğin organizatörü Tattile Piyano ve Müzik Derneğinin Başkanı İva Pasic, yaptığı açıklamada, gençlerin müziğe olan ilgisini artırmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek rekor denemesine eylül ayından beri hazırlandıklarını ifade etti.

Etkinliğe katılan Bosnalı besteci Djordje Jovancic de 20 kişinin aynı anda aynı eseri tek bir piyanoda çalmasının son derece ilginç bir deneyim olduğunu kaydederek "Burada verilen mesaj, büyük özveri ve çaba sonucu yapılan çalışmaların mutlaka meyvesini vereceğidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Bosna Hersek, Saraybosna, Guinness Rekorlar Kitabı, piyano
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