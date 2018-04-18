Şanlıurfa'da yöresel lezzetler turistlere ikram edildi

Şanlıurfa, yemek kültürüyle öne çıkan şehirlerin başında geliyor.

Şehirde, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında yöresel lezzetler hazırlandı, yerli ve yabancı konuklara ikram edildi.

Büyükşehir Belediyesi ve kaymakamlıkların iş birliğiyle tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi yakınlarındaki tarihi Sakıbın Köşkü'nde yemek şöleni düzenlendi.

Şanlıurfalı kadınlar şehrin en lezzetl yemeklerini yaptı.

Coğrafi İşaret Tescil Belgesi'ne sahip zerde, borani, çağla aşı ve kenger kavurması, kaburga dolması gibi birbirinden lezzetli 100'den fazla yemek, kurulan stantlarda yerli ve yabancı konukların damak tadına sunuldu.

Medeniyetlerdeki zenginlik mutfakta

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de standları dolaşarak, hakkında bilgi aldığı yemeklerin tatlarına baktı.

Erin, bölgede sağlanan güvenlikle Güneydoğu'nun turizm açısından kendini yeniden keşfettiğini söyledi.

"Şanlıurfa çok köklü bir geçmişe, tarihe ve kültür birikimine sahip bir kent. Burası tarımın ilk yapıldığı, ilk yerleşim yerlerinin olduğu, ilk üniversitenin kurulduğu bir şehir. Burası İslam medeniyetinden, Batı medeniyetine, Fars medeniyeti, Helen medeniyeti gibi birçok medeniyetin yaşadığı topraklar. Dolayısıyla bu medeniyetlerdeki diğer alanlardaki zenginlik mutfağına da yansımış durumda. İnşallah yürütülen iş birliği ve beraberliklerle bu lezzetlerin ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması, markalaşması ve pazarlanmasıyla ilgili daha planlı çalışmalar yürütülecek."

19 lezzet tescillendi

Büyükşehir Belediye Başkanı Çiftçi de turizmde çıtanın yükseldiğini, coğrafyaların lezzetler için yarıştığını anlattı.

"Bugün Şanlıurfa 19 lezzetimiz coğrafi işaret belgesi ile tescil edilmiş durumda. Diğer illere baktığımız zaman Şanlıurfa'nın en zengin lezzetlere sahip olduğu Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından görülmüştür. Şanlıurfa halkı, ilimize gelen misafirlere bu lezzetleri Halil İbrahim Peygamberin bereketiyle ve sofrası ile sunar."

Kaynak: AA