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Buradasınız : » » Şanlıurfa'da "Peygamberler Tarihi Müzesi" açılacak

Şanlıurfa'da "Peygamberler Tarihi Müzesi" açılacak

Turizmin önemli merkezlerinden biri olan Şanlıurfa'da "Peygamberler Tarihi Müzesi" için çalışmalar başlatıldı.

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Şanlıurfada &quot;Peygamberler Tarihi Müzesi&quot; açılacak

Şanlıurfa, üç ilahi dinin atası kabul edilen Hazreti İbrahim'in doğduğu şehir...Aynı zamanda, "Sabır timsali" olarak anılan Hazreti Eyyüp Peygamber'in de kabrine ev sahipliği yapıyor.

Musa, Şuayip, Elyasa, Yakup ve Yusuf peygamberle ait makamların da bulunduğu Şanlıurfa, dünya inanç turizminde Mekke, Medine ve Kudüs'ten sonra dördüncü sırada.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa'yı daha da geliştirmek amacıyla "Peygamberler Tarihi Müzesi" kurma kararı aldı.

Kentin sembolü konumundaki tarihi Balıklıgöl yerleşkesi yakınlarına inşa edilmesi planlanan müzenin, kısa süre içerisinde temelinin atılması hedefleniyor.

12 bin yıllık geçmişiyle peygamberlere ev sahipliği yaptı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Nihat Çiftçi, köklü geçmişe sahip olan kentte birçok peygambere ait izlere rastlandığını söyledi.

"Şanlıurfa'ya iz bırakan, ayak basan 7 peygamberimiz var. Türbesi Şanlıurfa'da olan Eyyüp peygamber, doğduğu makamın olduğu İbrahim peygamber var. Şuayip şehrinin de olduğu Şuayip peygamber var ve burası Elyasa peygamberin türbesinin olduğu bir kent. Şanlıurfa, ilk insan Hazreti Adem peygamberden bu yana kadim topraklardır, 12 bin yıllık geçmişiyle peygamberlere ev sahipliği yapmıştır."

Çiftçi, projenin tamamlandığını, tarihi süreç içerisinde Şanlıurfa'da yaşayan peygamberleri anlatan bir müze olacağını anlattı.

Kaynak: AA

Etiketler: şanlıurfa, Peygamberler Tarihi Müzesi
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