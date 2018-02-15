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Buradasınız : » » Sanatçılar Mehmetçiğe destek için sınırda

Sanatçılar Mehmetçiğe destek için sınırda

Zeytin Dalı Harekatı'na destek kapsamında Hatay'a gelen sanatçılar, Jandarma karakolundaki askerlerle buluştu.

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Sanatçılar Mehmetçiğe destek için sınırda

"Sanatçı ve Mehmetçik El Ele" sloganıyla gerçekleşen program kapsamında beraberlerindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan ile aralarında Yavuz Bingöl, Tamer Karadağlı, Erhan Yazıcıoğlu, Erhan Güleryüz, Mustafa Ceceli, Zuhal Yalçın ve Sefa Sezgin'in bulunduğu sanatçılar Reyhanlı ilçesine gitti.

Sanatçılar burada ilk olarak, terör örgütü PYD/PKK'nın roketli saldırısında hayatını kaybeden lise öğrencisi Fatma Avlar'ın okulu Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

İlçe protokolü ve öğrenciler tarafından karşılanan grup, Fatma'nın sırasına karanfil bıraktı. Sanatçılar, sınıfta öğrencilerle bir süre sıralarda oturduktan sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yoğun ilgiyle karşılaşan sanatçılar, sınıf pencerelerinden de okuldaki diğer öğrencilere el salladı. Ardından İlçe Jandarma Komutanlığı'na geçen sanatçılar, burada askerlerle sohbet edip çay içti.

Zuhal Yalçın, askerlere görevlerinde başarılar dileyerek "Sizler sayesinde biz evimizde rahat uyuyoruz. Allah gücünüzü artırsın." dedi.

Ziyaret sonunda sanatçılarla askerler hatıra fotoğrafı çektirdi. 

Kaynak: AA

Etiketler: zeytin dalı, mehmetçik, afrin
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