Sanatçı Nuray Hafiftaş hayatını kaybetti

Kanser hastalığı ile mücadele eden Türk Halk Müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sanatçının tedavisi için devreye girmişti. Ünlü sanatçı hastane odasında son röportajını TRT Haber'e vermişti.

Hastane odasında TRT Haber'e konuşan Nuray Hafiftaş şunları söylemişti:

"Siz nasıl hissediyorsunuz önemli olan o. Mücadeleye devam ama o mücadelede tabi ki yaşamış olduğum üzüntülerim var, sıkıntılar var, sancılar var ama buradaki doktorlar gerçekten ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlar sağolsunlar."

Hafiftaş'a sanatçı dostlarının sık sık ziyareti, tedavi sürecinde en büyük moral desteği olmuştu. Bu destekle kendisinin de hastalığı yeneceğine olan inancı tamdı.

Hafiftaş,"İyileşeceğim inşallah artik pozitif bakabiliyorum hayata.bakmak zorundayım da. Burada cok değerli hemşireler var onlarda buraya gelip moral veriyorlar. Benim eski türkülerimi burada açıp hadi halay çekelim hep beraber oturduğumuz yerden halay çekiyoruz burada." demişti.

Nuray Hafiftaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişiminin ayrı bir önem taşıdığını şu sözlerle anlatmıştı:

"Cumhurbaşkanımıza çok tesekkur ediyorum onu çok seviyorum. Yanımda olması beni tabi ki çok onore etti mutlu etti hala da mutlu etmeye devam ediyor sağolsun varolsun"

Sanatçının doktoru da tedavi anlamında gereken tüm süreçlerin uygulandığını söylemişti:

"Şu an tedavi süreci devam ediyor. Bir ara değerlendirme yaptık. 2 hafta kadar evvel ona göre tedavilerde yeni bir revizyon planladık. 2, 2.5 ay bu sekilde gidip tekrar bir ara değerlendirme yapıp ona göre karar vereceğiz.

Nuray Hafiftaş'ın özgeçmişi

Nuray Hafiftaş, 8 Ağustos 1964 tarihinde Ardahan ilinin bir ilçesi olan Çıldır'da doğdu. İlkokul eğitimini Taksim’de tamamladıktan sonra İTÜ ( İstanbul Teknik Üniversitei) Devlet Konservatuarı'nı bitirdikten sonra İstanbul Belediye Konservatuarı İcra Heyetinde 4 yıl kadrolu devlet sanatçısı olarak yer aldı, aynı yıl İstanbul Radyosu'nda da sözleşmeli sanatçı olarak 4 yıl çalıştı.

Şimdiye kadar birçok albüm çıkaran Türk halk müziğinin usta ismi, 100'ü aşkın söz ve bestesi kendisine ait olan eserleri var. Müzik kariyerinin yanı sıra naif kişiliğiyle milyonlarca insanın kalbini fethetmeyi başaran Nuray Hafiftaş’ın Bilal Ercan'la beraber "Çifte Yürek" adlı halk müziği programı sunuculuğu da çalışmaları arasında bulunmaktadır.

2017 yılından bu yana sağlık sorunlarıyla mücadele eden Nuray Hafiftaş'a kolon ve karaciğer kanseri teşhisi konulmuştu.

Kaynak: TRT Haber