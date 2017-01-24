Sanatçı Fatih Kısaparmak'ın acı günü

Kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Kısaparmak için Şakirin Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Burada oğlu Fatih Kısaparmak ve diğer yakınları, taziyeleri kabul etti.

Sanatçı Fatih Kısaparmak, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İlk defa 'rahmetli' diyorum, üzgünüm, rahmetli annem çok insan biriktirdi hayatında, sevgili, saygılı emekli bir öğretmendi. Hayatında biriktirdiği insanlardan haberdar olanları bugün buradalar. O, bu ülkeye binlerce fidan yetiştirdi." dedi.

Kısaparmak, annesinin hayatını başarılarla, bereketle yaşadığını ve insan yetiştirerek görevini yerine getirdiğine inandığını söyledi.

Kısaparmak'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığında defnedildi.