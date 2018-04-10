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Sanatçı Esat Kabaklı Burdur'da trafik kazası geçirdi

Sol kolunda kırık olduğu tespit edilen Esat Kabaklı, hastanede tedavi altına alındı.

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Sanatçı Esat Kabaklı Burdurda trafik kazası geçirdi

 

Türk halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı, İstanbul'dan Muğla'nın Fethiye ilçesine gidiyordu.

Sanatçının kullandığı araba, Burdur'un Karamanlı ilçesine bağlı Kağılcık köyünde kontrolden çıkarak refüje çarptı, daha sonra karşı şeride sürüklendi.

Kazada yaralanan sanatçı Kabaklı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince araçtan çıkarılarak Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sol kolunda kırık olduğu belirlenen Kabaklı'nın tedavisi sürüyor.

Bu arada, kaza ve sonrası çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Kaynak: AA

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