Sanat etkinlikleri "Cep"e taşındı

Kültür ve Turizm bakanlığı, düzenlenen sahne sanatları, konser ve sergileri mobil uygulamayla bilgilendirebilecek.

Sanat ve teknolojiyi bir araya getirecek "Sanat Cepte" uygulaması ile, Türkiye'nin farklı illerindeki sanatsal faaliyetler anında sanatseverlere ulaştıracak.

Uygulama, etkinlik, bilet ve yol tarifi bilgilerinin kolayca temin edilmesini sağlarken, kullanıcılara etkinliği sosyal medyada paylaşma ve ücretsiz bilet kazanma imkanı da verecek.

Mobil uygulamaya Google Play Store ve App Store'dan erişim sağlanabilecek.

Kaynak: AA