Samsun'da bulunan 2 milyon yıllık fosiller Şehir Müzesi'nde sergilenecek

Samsun Ladik'te özel bir firmaya ait son 15 yıldır atıl bekleyen linyit kömürü madeninde 9 yıl önce fosiller bulundu.

Tesadüfen bulunan fosiller, incelenmesi için Maden Tetkik Arama (MTA) Tabiat Tarihi Müzesi’ne götürüldü.

Fosillerin 2 milyon yıllık olduğu anlaşıldı

Bilim insanları tarafından yaklaşık 1 yıl incelenen fosillerin yaklaşık 2 milyon yıl önce yaşadığı belirtilen Akdeniz mamutuna ait oldukları tespit edildi.

Raporda; Ladik’in erken Pleistosen Çağı (Buzul Çağı) döneminde, yaklaşık 2 milyon yıl önce mamut ve atlar için uygun bir iklim ve bitki örtüsüne sahip olduğu belirtildi.

Fosiller, Samsun Valiliği karşısında yer alan eski Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Kentin tarihi için büyük önem taşıyan fosiller, yeni yapılmakta olan Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nde ziyaretçilerin ilgisine sunulacak.

"Samsun Şehir Müzesi, yaşayan bir müze olacak"

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Göz, konuyla ilgili bilgi verdi:

"Samsun Şehir Müzemizin, bu sene sonunda tamamlanması planlanıyor. 19 Mayıs tarihine yetiştirilecek. Şu anda fiziki gerçekleşmesi büyük ölçüde tamamlandı. Hem çok güzel, hem de çok büyük bir müze olacak. Bölgeye de nitelik kazandıracak olan Samsun Şehir Müzemiz, Türkiye’nin sayılı müzelerinden biri olacak. Müzemiz, sadece müze değil, sosyal donatıları ile yaşayan bir müze olacak. Bizler de sabırsızlıkla müzemizin inşaatının tamamlanması bekliyoruz."

İnşası devam ediyor

İnşası devam eden Samsun Şehir Müzesi, tamamlandığında Türkiye’nin en modern ve tarihi zenginlik açısından en kapsamlı müzesi olacak.

Müzede 18 bin tarihi eser sergilenecek.

Kaynak: DHA, AA