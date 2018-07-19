"Şal şapik" belediye desteğiyle yaşatılacak

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Şırnak ve Cizre belediyeleri, doğal tiftikten üretilip, kök boya ile renklendirilen ve geçmişte evlerdeki tezgahlarda dokunan ''şal şapik'' kumaşının gelecek nesillere aktarılması için çalışma başlattı.

Geçmişte İdil, Silopi, Uludere ilçeleri ve çevre köylerinde dokunurken, zaman içerisinde hayvancılığın gerilemesine bağlı ham madde sıkıntısı ile bölgede üretimi azalan bu kumaşın yeniden üretimine başlanması için Şırnak merkez ve Cizre ilçesinde iki atölye açıldı.

Yazın serin kışın sıcak tutması nedeniyle dört mevsim tercih edilen, daha önce yüzlerce insana ekmek kapısı olan ancak günümüz modasına uyarlanamadığı için zamanla unutulmaya yüz tutan kumaşın yeniden üretimi için Halk Eğitim merkezleri bünyesinde açılan atölyelerde, gençler hem meslek öğreniyor hem de gelir elde ediyor.

Gümüş: "Amacımız kendi tiftiğimizi üretmek"

Cizre Belediyesi’nin desteği ile Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan şal şapik atölyesinde 20 kadın, 4 usta öğretici gözetiminde üretim yapıyor.

Cizre Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Gümüş, ilçede şal şapik atölyesinin kurulmasında valiliğin ve belediyenin büyük katkıları olduğunu anlattı.

Gümüş, 2 yıllık ARGE çalışmalarının ardından atölyeye ürün almaya başladıklarını söyleyerek, atölyede eğitim alan 20 kadının meslek öğrendiğini belirtti.

Kumaşın pahalı olduğunu söyleyen Gümüş, "Amacımız kendi tiftiğimizi üretmektir. Bunun için çalışmalarımız sürüyor. Bunu sağladığımızda 5 bin liraya mal olan şal-şapik kumaşının maliyetini yarı yarıya indirmiş olacağız" dedi.

12 metrelik bir kumaş yaklaşık 10 günde hazırlanıyor

Atölye eğitmenlerinden Mustafa Arslan, kursiyerlerin tümünün kadınlardan oluştuğunu söyleyerek, kadınların hem meslek öğrendiğini hem de aile bütçelerine katkı sunduklarını belirtti.

Kumaşın geleneksel yapısını bozmadan gelen talep doğrultusunda üretim yaptıklarını ifade eden Arslan, 12 metrelik bir kumaşın yaklaşık 10 günde hazırlandığını söyledi.

Arslan, "İşimiz çok zor ve devlet desteği istiyor. Belediyemize bize bu imkanı sağladığı için teşekkür ediyoruz. Bu desteği aldığımız sürece bu yöresel mirasımız devam edecek ve gelecek nesillere kazandırılacak" diye konuştu.

Şırnak'ta Külliye Camisi'nin altında yapılıyor

Şırnak'ta da Külliye Camisi'nin altında belediye tarafından tahsis edilen 60 metrekarelik atölyede 4 usta gözetiminde 12 kursiyer tarafından üretim yapılıyor.

Eğitmen Rıdvan Ertaş, 15 yıl önce aldığı eğitim doğrultusunda şimdi öğrencilere şal şapik kumaşının üretimi konusunda destek sunduğunu söyledi.

Ertaş, Uşak ve Konya'dan aldıkları ipliğin yüzde 100 hayvansal tiftikten oluştuğunu belirterek, Halk Eğitim Merkezi ve belediyenin talep ettiği ceketlik kumaşın yaklaşık 3 bin liraya satıldığını ifade etti.

Kentin kültürünü yansıtacak tek sanatın şal şapik kumaşı olduğuna belirten Ertaş, son yıllarda kaybolmaya yüz tutan bu tarihi mirasa sahip çıkan Şırnak Belediyesi’ne minnettar olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA