'Saklı Cennet' Halfeti turizmin yıldızı olacak

Birecik Baraj Gölünün yapımı sırasında bir bölümü sular altında kalan Halfeti'de tarihi ve doğal güzellikler dikkati çekiyor.

Tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle Güneydoğu'nun "saklı cenneti" olarak nitelendirilen ilçede, turistler, özellikle bir bölümü sular altında kalan "batık kenti" tekne turuyla geziyor. Ziyaretçiler, tur sırasında birçok medeniyete ev sahipliği yapan Rumkale'yi uzaktan da olsa görme fırsatı yakalıyor.

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna beraberindeki İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan ile ilçede ve baraj gölü güzergahında tekneyle incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalara ilişkin Kaymakam Şeref Albayrak'tan bilgi aldı.

"Turist sayısında artış var"

İlçedeki temaslarına ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan Vali Tuna, Halfeti'nin turizmde belli bir yere gelmiş marka bir şehir olduğunu söyledi.

Markalaşmış ilçede yeni çalışmaların yapılmasının daha kolay olduğunu vurgulayan Tuna, özellikle Güneydoğu'nun iki önemli kenti olan Gaziantep ve Şanlıurfa'ya yakınlığıyla da Halfeti'nin cezbedici bir yanının bulunduğunu ifade etti.

İlçenin sahip olduğu potansiyelin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini anlatan Tuna, "Bölgeye günübirlik ve konaklamak için gelen turist sayısında ciddi artış görülüyor. Buraya gelen turiste ne kadar gösterecek değerimiz varsa gerek doğal gerek gastronomi gerek el sanatlarımız turizme yönelik her türlü malzeme Halfeti'de bulunuyor. Şanlıurfa merkezde de satışını yaptığımız bir çok el sanatları ve süs eşyası ürünler yine Halfeti'de özellikle kadınların elinden çıkıyor. Bu manada 2017 senesinin turizmde çok daha iyi bir sene olmasını temenni ediyoruz. Halfeti, Şanlıurfa'nın sahip olduğu turizm değerleri anlamında çok önemli bir yer tutuyor ve bizde bu manada Valilik olarak turizme yönelik kaymakamlık ve belediyelerimizin çalışmalarına daha fazla destek vereceğiz." diye konuştu.