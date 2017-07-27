Sagalassos tarih yolculuğuna çıkmak isteyenleri bekliyor

Burdur'un Ağlasun ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Sagalassos Antik Kenti, milattan önce 333 yılına dayanan geçmişiyle tarih yolculuğuna çıkmak isteyenleri ağırlamayı bekliyor.

İçinde barındırdığı hamam, tiyatro, kütüphane, konut, meclis binası ve yüzlerce yıldır akan çeşmesiyle dikkati çeken Sagalassos, Roma'nın 5 önemli seramik üretim merkezinden birisi olma özelliğini taşıyor.

Büyük İskender'in fethiyle adını duyuran ve antik Yunan'da Pisidya'ya başkentlik yapan Sagalassos'ta, kazı ve restorasyon çalışmaları da devam ediyor. Zamana meydan okuyan yapısıyla misafirlerini tarihi bir yolculuğa çıkaran antik kenti, yılın ilk 6 ayında 14 bine yakın turist ziyaret etti.

Kazılar devam ediyor

Sagalassos Kazı Başkanı Belçikalı Prof. Dr. Jeroen Poblome, antik kentte kazıların devam ettiğini ve büyük bir ekiple sistematik olarak çalıştıklarını söyledi.

Kazı ekibinde dünyanın birçok yerinden çalışanların bulunduğunu ifade eden Poblome, "Kazılarda profesörden öğrenciye kadar her türlü meslektaşımız var. Avrupa'dan, Asya'dan, Amerika'dan fark etmiyor. Biz dünya kalitesi arıyoruz. Kazılar ağustos sonuna kadar sürecek, restorasyonlar ise eylül ayına kadar devam edecek. Hava durumuna da bağlı. Kış sert olabilir. Restorasyonu iyi yapmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Poblome, Sagalassos'a gelen turistlerin burayı çok beğendiğini de sözlerine ekledi.

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