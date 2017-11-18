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Buradasınız : » » Saf Anadolu ırkı şebap güvercinleri Ankara'da yarıştı

Saf Anadolu ırkı şebap güvercinleri Ankara'da yarıştı

Türkiye'nin farklı kentlerinden Ankara'ya getirilen ve özel yetiştirilen güvercinler "Şebap Güvercin Festivali"nde dereceye girebilmek için yarıştı.

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Saf Anadolu ırkı şebap güvercinleri Ankarada yarıştı

Başkentte, Türkiye Şebap Güvercin Federasyonu tarafından 15. Şebap Güvercin Festivali düzenlendi.

Saf Anadolu ırkı şebap güvercinlerini tanıtmak amacıyla bir otelde düzenlenen festivale, güvercin meraklıları yoğun ilgi gösterdi.

Yarışmada, özelliklerine göre aldıkları puanlarla dereceye giren güvercinler, daha sonra meraklılarının karşısına çıkarıldı. Yarışmada dereceye giren güvercinlerin sahiplerine kupaları verilecek.

Türkiye Şebap Güvercin Federasyonu Başkanı Mustafa Kale, şebap ırkının Şanlıurfa kökenli ve Türkiye'den tüm dünyaya yayılan bir ırk olduğunu söyledi.

Festivalde yarışmak için yaklaşık 500 şebap güvercininin katıldığını belirten Kale, sergi amaçlı 200, satış amaçlı ise 3 bin güvercinin bulunduğu ifade etti.

Festivale yaklaşık bin şebapseverin katıldığı aktaran Kale, yurt dışından ise Suudi Arabistan, İsviçre, Almanya ve Hollanda'dan katılım sağlandığını dile getirdi.

Federasyon olarak farklı ülkelerde de etkinlikler düzenlediklerini bildiren Kale, şubat ayında Suudi Arabistan'da düzenlecek güvercin festivaline de katılacaklarını söyledi.

Suudi Arabistan Şebap Derneği Başkanı Medeni Şerif de Türklerden gördükleri güvercinleri merak edip araştırmaya başladıklarını ve böylece dernek kurmaya karar verdiklerini aktardı. Şerif, dernekte yaklaşık 80 üyelerinin olduğunu ancak meraklısının giderek arttığını söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: 15. Şebap Güvercin Festivali, şebap güvercinleri
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