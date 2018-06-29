Sabahattin Ali için kaldığı cezaevinde müze yapılacak

Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi içinde, ünlü edebiyatçı Sabahattin Ali ile kadınların tarihsel gelişimini konu alan iki yeni müze yapılacak.

Sinop'ta 1887 ile 1999 yılları arasında hapishane olarak kullanılan, daha sonra müzeye çevrilen Sinop Tarihi Cezaevi, pek çok ünlü edebiyatçının cezasını doldurduğu yer olarak biliniyor.

Sinop Cezaevi'nde yatan ünlü isimlerden biri de "Dışarıda deli dalgalar, gelir duvarları yalar, seni bu sesler oyalar, aldırma gönül aldırma" dizelerini, soğuk parmaklıklar arkasında kaleme alan şair ve yazar Sabahattin Ali.

Bu dizeleri Sinop Cezaevi'nde yazan Sabahattin Ali için tarihi yapı içinde bir müze oluşturulacak.

Hapishane olarak kullanıldığı dönemde, "Anadolu'nun Alkatrazı" olarak adlandırılan, tarihin izlerini taşımayı sürdüren yapı, Türkiye'de dark turizminin (daha önce felaketlerin ya da ürkütücü olayların yaşandığı yerlere yapılan seyahatler) önemli noktalarından biri olarak gösteriliyor.

Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde Sabahattin Ali Müzesi'nin yanı sıra Antik dönem ile Selçuklu ve Osmanlı dönemi kadınlarını anlatan Kadın Müzesi oluşturulacak.

Tosun: "Sabahattin Ali'nin sazı, yatağı ve kullandığı diğer eşyalar sergilenecek"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, müzenin yıllık ortalama 300 binin üzerinde ziyaretçi ağırlayan önemli bir turizm merkezi olduğunu söyledi.

Tarihi cezaevinin restore edilmesine yönelik 2007 yılından itibaren çalışmalar yapıldığını anımsatan Tosun, belirli bir noktaya gelmelerine karşın son iki yıldır çalışmaların farklı sebeplerden ötürü sekteye uğrağını söyledi.

Tosun, Avrupa Birliği'nin desteklediği 6 milyon euro bütçeli restorasyon çalışmalarının, gelecek yılın ilk çeyreğinde yeniden başlayacağını belirterek, şöyle konuştu:

"UNESCO'nun belirlediği kriterlere göre onlarla ortak bir çalışma yaparak proje ayağını tamamladık. Yaklaşık 3 milyon euro gibi bir harcama da yaptık. Şimdi 2019 yılının ilk çeyreğinde, restorasyon çalışmalarına başlıyoruz. Hazine Müsteşarlığı, takvimi böyle belirledi. Restorasyon sonrası cezaevi içinde yeni müzeler olacak. Mesela Sabahattin Ali müzesi olacak. Bu müzede şu an Sabahattin Ali'nin koğuşunda yer alan sazı, yatağı ve kullandığı diğer eşyalar sergilenecek. Ayrıca kendisinin yazdığı şiirler, fotoğraflar yer alacak. Bir de heykelini yapma çalışmamız olacak."

Kadın Müzesi'ne de değinen Tosun, "Sinop'ta Antik dönemde, Selçuklu döneminde, Osmanlı döneminde kadınlar nasıldı? Müzede bunları yansıtmaya çalışacağız" dedi.

Tosun, 13 bin metrekarelik alanda yapılacak restorasyon çalışmasının ardından Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi'nin, yıllık ortalama ziyaretçi sayısını 1 milyona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: AA