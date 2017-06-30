Rusya'dan Türk yönetmene 'En İyi Yönetmen' ödülü

Rusya'da "En İyi Yönetmen" ödülü Türk yönetmenin oldu.

Fikret Reyhan, 39. Uluslararası Moskova Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen" ödülüne layık görüldü.

Reyhan; 'Bizim için de şaşırtıcı bir durum oldu. İstanbul Film Festivali'nden sonra bu ödülü almak beni çok mutlu etti.' dedi.

Reyhan'ın yönettiği "Sarı Sıcak" isimli film, 36. İstanbul Film Festivali’nin 4 ödül birden kazanmıştı.

Festival'de "En İyi Film" ödülü Çin yapımı "Tepeli Aynak" adlı yapıma, jüri özel ödülü ise Rus yapımı "Dipsiz Çanta" filmine verildi.