  • 30 HAZIRAN 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.526
    EURO 4.034
  • BIST 100190.32
    ALTIN 140.959
Buradasınız : » » Rusya'dan Türk yönetmene 'En İyi Yönetmen' ödülü

Rusya'dan Türk yönetmene 'En İyi Yönetmen' ödülü

Rusya'da Türk yönetmene ödül. Fikret Reyhan'ın "Sarı Sıcak" isimli filmi, 39. Uluslararası Moskova Filim Festivali'nde "En İyi Yönetmen" ödülüne layık görüldü.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Rusyadan Türk yönetmene En İyi Yönetmen ödülü

Rusya'da "En İyi Yönetmen" ödülü Türk yönetmenin oldu.

Fikret Reyhan, 39. Uluslararası Moskova Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen" ödülüne layık görüldü.

Reyhan; 'Bizim için de şaşırtıcı bir durum oldu. İstanbul Film Festivali'nden sonra bu ödülü almak beni çok mutlu etti.' dedi.

Reyhan'ın yönettiği "Sarı Sıcak" isimli film, 36. İstanbul Film Festivali’nin 4 ödül birden kazanmıştı.

Festival'de "En İyi Film" ödülü Çin yapımı "Tepeli Aynak" adlı yapıma, jüri özel ödülü ise Rus yapımı "Dipsiz Çanta" filmine verildi.

Etiketler: en iyi yönetmen ödülü, rusya, türk yönetmen, 39. uluslararası moskova film festivali, fikret reyhan, sarı sıcak filmi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER