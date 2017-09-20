Ruhi Su ölümünün 32. yılında unutulmadı

Türk Halk Müziği yorumcusu, besteci ve şair Ruhi Su, ölümünün 32. yılında anıldı.

Şişli Belediyesi ile Ruhi Su Kültür ve Sanat Derneği'nin, Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde düzenlediği geceye, Ruhi Su dostları ve sevenleri katıldı.

Ruhi Su Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Ilgın Su, etkinliğin önemine vurgu yaparak düzenleme aşamasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Ruhi Su'nun vefatından sonra başta annesi olmak üzere "Ruhi Su Dostlar Korosu"ndan öğrencileri, sevenleri ve dostlarıyla çalışmaların kesintisiz sürdürüldüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Annem Sıdıka Su'yu da 18 Ekim 2006'da kaybettik. Her türlü baskı ve zorluğa rağmen onların hayatı boyunca inatla süren çabalarını bugün de aynı kararlılık ve onurla devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu yolda yalnız olmadığımızı da biliyoruz. Sanat derneği ve koroda yer alan arkadaşlarım adına 32 yıldır olduğu gibi bugün de mezarı başında ve bu salonda bizleri yalnız bırakmadığınız, bize devam etme gücü verdiğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyoruz."

Etkinlikte, Emin İgus ve "Ruhi Su Dostlar Korosu" kısa dinleti sundu. Koronun ilk şeflerinden Refik Köksal ve Hüseyin Tutkun da koroya eşlik etti.

Ayrıca gecede, Ruhi Su'nun 1980 yılında konser vermek için gittiği Avustralya'da kaydedilen belgeselinin gösterimi sevenlerine izletildi.