Restorasyonu tamamlanan Sultan I. Ahmed Türbesi açıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, restorasyonu tamamlanan Sultan I. Ahmed Türbesi'nin açılışındaki konuşmasında, dünyanın hiçbir yerinde medeniyetleri Sultanahmet Meydanı'ndaki gibi kucaklayan, kültürel olarak diri duran bir alan olmadığını dile getirdi.

Kurtulmuş, İstanbul'un her yerinin camileriyle, türbeleriyle, su kemerleriyle, tarihi anıtlarıyla, antik yapılarıyla büyük bir çeşitliliği barındırdığını anlattı. Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Bunlar bizim kültürel hazinemiz, bizim millet olarak en büyük birikimimiz, en büyük zenginliğimizdir. Milli geliriniz çok yüksek olabilir, çok zengin bir ülke olabilirsiniz, ama hiçbir ülkenin İstanbul'da sahip olduğumuz tarihi, kültürel zenginliklere sahip olmadığını da açıkça söylemek isterim. İstediğiniz kadar zengin olun, bir Sultanahmet Camiiniz olmaz, bir Süleymaniye'niz olmaz, bir Ayasofya'nız olmaz, bir Dolmabahçe'niz olmaz, bir Topkapı Sarayı'nız olmaz. Her birisi sadece mimari şaheser olmanın ötesinde büyük bir zevkle, zenginlikle gönül zenginliğinin nakşedildiği binalar. Bunlar bizim gerçekten önemli özelliklerimiz, gücümüzdür. Türkiye'nin en büyük gücü, bu kültürel, tarihi zenginliği ve çeşitliliğidir. Bunları gün yüzüne çıkarmak, sonraki nesillerle buluşturmak, milletimizin fertlerine ve bütün insanlığın gözünün önüne sermek, boynumuzun borcudur."

'Türbede Osmanlı Devleti'nin 36 önemli şahsiyeti yatıyor'

Kurtulmuş, türbede Sultan I. Ahmed, Genç Osman, IV. Murad, Kösem Sultan gibi Osmanlı Devleti'nin 36 önemli şahsiyetinin yattığını kaydederek, "Onlara karşı vefa borcumuzu ödemek için bu mekanı gün yüzüne çıkarmak boynumuzun borcudur. Bizlerde kabir ziyareti bir şekilde nasihat almak, kendimizi gözden geçirmek için de önemlidir. Buradan yatan insanların iki dudakları arasında büyük bir siyasi güçleri vardı. Osmanlı Cihan Devleti'nin dünyada çok önemli güç sahibi olduğu bir dönemde yaşıyorlardı. Türbeleri ziyaret ettiğimizde hem onları hürmetle anıyoruz, yaptıkları hayırlı işleri hatırlıyoruz, hem de sultan da olsa padişah da olsa bir türbede yatıyor onu hatırlıyoruz" diye konuştu.

Türbelerin yeniden kazandırılması, güçlendirilmesi, onarılması faaliyetlerinin bakanlığın en önemli gördüğü işlerden biri olduğunu belirten Kurtulmuş, çok sayıda türbenin yenilenmesinin tamamlanmasının en kısa sağlanacağını bildirdi.

Kurtulmuş, "Önümüzde II. Beyazıd, Fatih Sultan Mehmed türbeleri var, bitti. Bunların açılışlarını Mayıs ayına kadar yapacağız. Şehzade Mehmed Türbesi'nin yapımını da en kısa zamanda sonlandıracağız, onun açılışını da gerçekleştireceğiz" dedi.

Binanın arka cephesinde şu anda depo olarak kullanılan darü'l kurra bulunduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Mahmud Paşa Medresesi'ni onarıp İstanbul Türbeler Müdürlüğü olarak orayı kullanmaya başladıktan sonra buradaki eserleri oraya götüreceğiz, orada sergilenecek ve arkadaki darü'l kurrayı da bir Kur'an-ı Kerim müzesi haline getireceğiz. Sadece Kur'an-ı Kerim müzesi de olmayacak sürekli olarak Kur'an-ı Kerim'in tilavet edildiği bir mekan olacak" diye konuştu.

"Eserlerin her biri o medeniyetimizin ifadeleri, izleri ve imzalarıdır"

İstanbul Valisi Vasip Şahin de türbenin Sultan I. Ahmed Külliyesi'nin önemli bir parçası olduğuna değinirken, türbenin restorasyonunda emek verenlere teşekkür etti.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ise İstanbul'da 117 türbe bulunduğunu kaydederek, Bakan Kurtulmuş'un talimatı doğrultusunda türbelerin ortaya çıkarılması için çalışma başlatıldığını söyledi.

Konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş ve beraberindekiler, restorasyonu tamamlanan türbenin açılışını gerçekleştirerek, türbede medfun bulunanları ziyaret ve dua etti.

Kaynak: AA