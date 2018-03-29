  • 30 MART 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.946
    EURO 4.86
  • BIST 114844.56
    ALTIN 168.128
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Resim yeteneğini tuvalden binaların dış cephesine taşıdı

Resim yeteneğini tuvalden binaların dış cephesine taşıdı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki ressam Figen Ramazanoğlulları, binaların dış cephelerine çizdiği resimlerle kentin çehresine güzellik katıyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült

Yıllarca televizyon kanallarında hızlı ve kolay resim yapmayı öğreten ünlü sanatçı Bob Ross'u izleyerek resme başlayan Ramazanoğulları, lise yıllarına kadar evde yaptığı çizimleri, profesyonel bir ressama göstermesinin ardından bu alanda çalışma fırsatı buldu.

Resim sanatına eğildikten sonra 3 sergi açan ve eserleri 15 karma sergide yer alan Ramazanoğlulları, şu sıralar Çaycuma Belediyesi'nin tespit ettiği binaların dış cephelerine çizdiği resimlerle kentin çehresini güzelleştirmeye çalışıyor.

"Resim yapmayı çocukluğumdan beri seviyorum"

Resim yapmayı çocukluğundan beri sevdiğini anlatan Ramazanoğlulları, "İlkokul, ortaokul ve lise yıllarımda defterlerime hep resim yapıyordum. Ama ben hep müzik kursuna gönderildim. Lisede de müzik bölümündeydim. Demek ki içimde o istek hep varmış" diye konuştu.

Ramazanoğulları, televizyonda Bob Ross'u resim yaparken gördükten sonra oğlunun sulu boyalarını aldığını söyleyerek, "Resminin aynısı yaptım ve daha sonra bir ressama götürdüm. 'Ben bunları yapıyorum ama nasıl?' diye sordum. O da bana, 'Gayet iyisin, gel beraber çalışalım.' dedi. Birkaç yıl birlikte çalıştık. Sonra yollarımız ayrıldı. İç güdüsel doğaçlama resim yapıyorum ve son günlerde de sokak resimleri yapmaya başladım. Üç boyutlu sokak ve duvar resimleri yaptım" ifadelerini kullandı.

37 yıl sonra üniversite okumaya başladı

İstanbul ve Çaycuma'da 3 sergi açtığını, 15’e yakın da karma sergide bulunduğunu belirten Ramazanoğulları, "Ereğli Lisesi'nden 1981'de mezun olduktan 37 yıl sonra üniversite sınavını kazandım. Bu yıl Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Devrek Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü bünyesindeki Geleneksel El Sanatları Programı'nda 1. sınıfa başladım" dedi.

Ramazanoğlulları, gelişmenin yaşının olmadığına dikkat çekerek, "Halk eğitimde usta öğreticilik yapıyordum. Devlet, usta öğreticiliği kaldırdı. Öyle olunca bana yetersizlik duygusu verdi. Onun üzerine okumaya başladım. Aynı zamanda resimle ilgili kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Okulu bitirdikten sonra ne yaparım, ne ederim onunla ilgili şu anda bir fikrim yok. Ama su altı resimlerimi yapmaya ve sergilere devam edeceğim" diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: zonguldak, resim, dış cephe, Çaycuma, bina
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER