Resim yeteneğini tuvalden binaların dış cephesine taşıdı

Yıllarca televizyon kanallarında hızlı ve kolay resim yapmayı öğreten ünlü sanatçı Bob Ross'u izleyerek resme başlayan Ramazanoğulları, lise yıllarına kadar evde yaptığı çizimleri, profesyonel bir ressama göstermesinin ardından bu alanda çalışma fırsatı buldu.

Resim sanatına eğildikten sonra 3 sergi açan ve eserleri 15 karma sergide yer alan Ramazanoğlulları, şu sıralar Çaycuma Belediyesi'nin tespit ettiği binaların dış cephelerine çizdiği resimlerle kentin çehresini güzelleştirmeye çalışıyor.

"Resim yapmayı çocukluğumdan beri seviyorum"

Resim yapmayı çocukluğundan beri sevdiğini anlatan Ramazanoğlulları, "İlkokul, ortaokul ve lise yıllarımda defterlerime hep resim yapıyordum. Ama ben hep müzik kursuna gönderildim. Lisede de müzik bölümündeydim. Demek ki içimde o istek hep varmış" diye konuştu.

Ramazanoğulları, televizyonda Bob Ross'u resim yaparken gördükten sonra oğlunun sulu boyalarını aldığını söyleyerek, "Resminin aynısı yaptım ve daha sonra bir ressama götürdüm. 'Ben bunları yapıyorum ama nasıl?' diye sordum. O da bana, 'Gayet iyisin, gel beraber çalışalım.' dedi. Birkaç yıl birlikte çalıştık. Sonra yollarımız ayrıldı. İç güdüsel doğaçlama resim yapıyorum ve son günlerde de sokak resimleri yapmaya başladım. Üç boyutlu sokak ve duvar resimleri yaptım" ifadelerini kullandı.

37 yıl sonra üniversite okumaya başladı

İstanbul ve Çaycuma'da 3 sergi açtığını, 15’e yakın da karma sergide bulunduğunu belirten Ramazanoğulları, "Ereğli Lisesi'nden 1981'de mezun olduktan 37 yıl sonra üniversite sınavını kazandım. Bu yıl Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Devrek Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü bünyesindeki Geleneksel El Sanatları Programı'nda 1. sınıfa başladım" dedi.

Ramazanoğlulları, gelişmenin yaşının olmadığına dikkat çekerek, "Halk eğitimde usta öğreticilik yapıyordum. Devlet, usta öğreticiliği kaldırdı. Öyle olunca bana yetersizlik duygusu verdi. Onun üzerine okumaya başladım. Aynı zamanda resimle ilgili kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Okulu bitirdikten sonra ne yaparım, ne ederim onunla ilgili şu anda bir fikrim yok. Ama su altı resimlerimi yapmaya ve sergilere devam edeceğim" diye konuştu.

Kaynak: AA