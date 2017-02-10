  • 10 ŞUBAT 2017, CUMA

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Recep İvedik 5'in fragmanı 3 haftada 28 milyon izlendi

Recep İvedik 5'in sosyal medyada yayımlanan fragmanı, üç haftada 28 milyon 420 bin kez izlendi.

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Recep İvedik 5in fragmanı 3 haftada 28 milyon izlendi

Başrolünde Şahan Gökbakar'ın rol aldığı Recep İvedik 5'in sosyal medyada yayımlanan fragmanı, üç haftada 28 milyon 420 bin kez izlendi.

Yönetmenliğini Togan Gökbakar'ın üstlendiği, senaryosunu Togan ve Şahan Gökbakar'ın yazdığı film, 16 Şubat'ta vizyona girecek.

Çamaşırhane Film yapımcılığında vizyona girecek olan filmde, Çağlar Salman, Orkan Varan ve Deniz Ceylan rol aldı.

Şahan Gökbakar'ın otobüs şoförü olarak seyirci karşısına çıkacağı filmin konusu kısaca şöyle:

"Mahalle sakinlerinden İsmet'in vefatı üzerine, onun son görevini yerine getirmek için yola çıkan ve Milli Takımı yurt dışındaki bir spor organizasyonuna götürdüğünü fark ettiğinde artık geri dönüşü olmayan bir maceraya giren Recep İvedik, senaryo gereği otobüs seyir halindeyken muavinle yer değiştirmeye kalkınca 20 kişilik genç sporcu kafilesi heyecanlı anlar yaşar. Recep İvedik, yaşanan gelişmeler sonucunda ekip başkanının takımı müsabakalardan çekme kararı üzerine, kendini 'kafile başkanı' ilan ederek, genç sporcular ile müsabakalarda hiç beklenmeyen olaylar yaşanmasına sebep olur."

Çekimleri, İstanbul ve Üsküp'ün yanı sıra Antalya'daki Gloria Sports Arena'da gerçekleşen filmde, yaklaşık 200 sporcu ve 3 bin figüran rol aldı. Sporcular Antalya-İzmir-İstanbul-Ankara ve yurt dışında gerçekleştirilen seçmeler sonucunda belirlendi.

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