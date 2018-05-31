Ramazan Tabyası turizme kazandırılıyor

Ardahan'ın gözde sembollerinden olan Yıldızlı Dağ'da bulunan Ramazan Tabyası...

İl Kültür ve Turizm ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık il müdürlükleri tarafından, tarihi Urartulara dayanan, Selçuklu ve Osmanlı tarafından güvenlik amaçlı kullanılan bölgenin turizme açılması için çalışma başlatıldı.

Tarım arazisi olmaktan çıkarılan tabyanın çevresindeki arazilerde istimlak çalışması yapılıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Efsal Alantar, faaliyete geçirmeyi planladıkları projeyle Ramazan Tabyası'nın turistleri bölgeye çekecek en önemli mekanlardan biri olacağını söyledi.

Ardahan'ın en önemli tarihi bölgelerinden

Alantar, Ramazan Tabyası'nın sadece Ardahan için değil, Türkiye için de önemli olduğunu anlattı.

"Ramazan Tabyası Ardahan'ın en önemli tarihi mekanlarından biridir. Başka tabyalarımız da var, ancak en büyük ve ayakta kalabilen tabya Ramazan Tabyası'dır. Burası savunma amaçlı yapılan bir tabyadır. Geçmişi Urartular'a dayanan Selçuklu ve Osmanlı döneminde onarılıp kullanılan tabya özellikle Rusların işgalinde Türk askerince savunma amaçlı kullanılmış."

"Tabyaya gelen turistler, şehri tepeden görecek"

Tabya, beşik tonoz olarak örtülü hücrelerin birbirine bağlanmasıyla U planında inşa edilmiş. Tabyanın yapımında Horasan harcı tuğla ve yığma taş kullanılmış. Kemer şeklinde kubbeyle bağlanmış. Yaklaşık 3 bin metrekarelik bir alanı kaplıyor.

Ziyaretçiler, tabyadan Ardahan şehir merkezi, Ardahan Ovası, Ardahan Kalesi ve Kura Nehri'ne tepeden bakma imkanı bulacak.

Tabya, Ardahan'a 5 kilometre mesafede, 2 bin 500 rakımda yer alıyor. Alantar, tabyanın mekan olarak çok iyi bir konumda olduğundan bahsetti.

"Bu çalışmalarla amacımız Ardahan'daki tarihi mekanları yatırıma dönüştürüp, turizme kazandırmak. Burası yatırıma dönüşürse Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek potansiyele sahip. Bu kültür hazinesi, dünya kültür mirası olarak yerini alacak. Bunun olması için de öncelikle buranın bizim olması, yani Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın olması gerek. Bu nedenle tahsis işlemlerini başlattık."

Kaynak: AA