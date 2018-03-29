Priştine'nin sembolü: Kubbeli Kütüphane

"Pjeter Bogdani", kubbelerle örtülü mimarisiyle başkent Priştine'nin en ilginç sembollerinden biri.

İyi ve yeterli aydınlatma sağlayan çelik iskelet membranlarla çevrili kubbelere, Balkanlar'daki çoğu yapıda rastlanabiliyor.

Birinci katında 400 kişilik büyük bir okuma salonu olan kütüphanenin ikinci katında özel okuma salonu, üçüncü katta ise bilimsel çalışma yürütenlere tahsis edilmiş okuma salonları var.

Binanın iki bodrum katı da kitap deposu olarak kullanılıyor.

"Kütüphanede iki milyon yayın var"

Kütüphanenin resmi olarak 25 Kasım 1982'de açıldığını ve kendisinin kütüphanenin en eski çalışanlarından biri olduğunu anlatan Kütüphaneci Zylfije Rexhepi, 1999'daki Kosova Savaşı sırasında dönemin Sırp rejiminin, kütüphanenin Arnavut çalışanlarını işten çıkardığını ve Arnavut dilindeki kitapların büyük bir kısmını tahrip ettiğini dile getirdi.

Bugün çok daha iyi şartlarda çalıştıklarına dikkat çeken Rexhepi, “O dönem Arnavutça kitapların çoğu yok edildi ama kütüphaneyi zenginleştirmeye başladık. Bizlere kitap bağışında bulunan Arnavutluk Milli Kütüphanesi ile Kosova ve dünyanın çeşitli yerlerindeki kütüphanelerle iş birliği içerisindeyiz. Şu anda yeterince zengin bir kütüphane" dedi.

"Kitap, gazete ve dergi dahil kütüphanede iki milyon yayın bulunuyor" diyen Rexhepi, kütüphaneye üye olan her öğrencinin, kütüphane yetkilisinin denetiminde, ilgilendiği her konu ve dilde yayınlara ulaşabileceğini söyledi.

Günde 2 bin 500 öğrencinin kütüphaneyi ziyaret ettiğine, sınav döneminde ise öğrenci sayısının bir hayli arttığına işaret eden Rexhepi, kendisi hariç, kütüphanenin 77 çalışanı olduğunu ve haftanın altı günü hizmet verdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA