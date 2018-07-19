Prens Charles'tan Türk mimara ödül

Prens Charles’ın himayesindeki Prince’s School of Traditional Arts’taki yüksek lisans öğrenimini Londra’da bir Türk kültür merkezi tasarlayarak tamamlayan Türk mimar Zeynep İkbal, projesiyle Galler Prensi Charles’ın ödüllendirdiği 3 öğrenci arasına girdi.

“Hayat” adlı tasarımı ve kullandığı minyatür tekniğiyle çizim alanında verilen Kairos Ödülü'ne layık görülen İkbal, projesinin yer aldığı sergide çalışmaları ve kazandığı ödülle ilgili bilgi verdi.

2012'de Viyana Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun olduktan sonra 3 yıl boyunca İstanbul'da Osmanlı mimarisi alanında çalışmalar yaptığını anlatan İkbal, daha sonra El-Buhari bursuyla Londra'daki Prince’s School of Traditional Arts’da yüksek lisans yaptığını söyledi.

"Kültürünüze kök salmış bir dizayn olması gerekiyor"

Uzmanlık alanı olarak geleneksel sanatların mimariye uygulanmasını seçtiğini belirten İkbal, ödül aldığı projeyle ilgili şunları söyledi:

"Daha çok İslam mimarisine ve geleneksel sanatlara, özellikle Türk mimarisine yoğunlaştım bu projede. Türk iseniz kendi kültürünüzde kök salmış bir dizayn olması gerekiyor diye düşünüyorum. Aynı zamanda bugüne hitap etmesi çok önemli. Londra’da bir Türk kültür merkezi tasarladım. Projede nispet uygulaması ve geometriyi kullanmak önemliydi. İstanbul’daki herhangi bir binayı başka bir ülkeye monte etmeyi istemiyordum. Bu Londra’da bir kültür merkezi ise buranın kültürünü, şehir kodlarını, sanata ait kodlarını anlamam gerekiyordu. Bunun üzerine çalıştım."

Prens sergiyi gezdi

İkbal, Prens Charles’ın hami kimliğiyle okulu her yıl ziyaret ettiğini belirterek, "Projemde geometriyi kullanarak tasarım yapmam ve çizimlerim dolayısıyla ödül aldım" dedi.

Prens Charles’ın projesindeki İznik çinilerine büyük ilgi gösterdiğini anlatan İkbal, "Mimari üzerine konuştuk. Günümüz mimarisinde artık geleneksel sanatlar unutulmuş durumda. Benim buna yoğunlaşarak yaptığım çizimler, Prens Charles'ın çok hoşuna gitti" diye konuştu.

Londra’da Türk nüfusun yoğun olduğu Dalston semti için tasarladığı kültür merkezi projesinin hayata geçmesini çok arzu ettiğini anlatan İkbal, "Bunun önüne çıkabilecek tek engel finansal" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA