Pisa Kulesi'nden daha eğik olan Ulu Cami minaresinin plastik restorasyonu tamamlandı

Elazığ Harput'ta bulunan ve İtalya Pisa Kulesi'nden daha eğik olduğu bilinen Ulu Cami'nin eğik minaresinin uzun yıllar ayakta kalması için başlatılan plastik restorasyon çalışması tamamlandı.

1156-1157 yıllarında Artuklu hükümdarı Fahrettin Karaaslan tarafından inşa ettirilen Ulu Cami’nin minaresinin eğikliğinin 3,5 ile 7 derece arasında olduğu yapılan ölçümlerle belirlendi ve Pisa Kulesi'nden daha eğik olduğu tescillendi.

Kimine göre kalın gövdeli ve gittikçe daralarak inşa edilen bu minare bilinçli bir şekilde eğri yapıldı, kimine göre bir deprem sonrası eğrildi.

Eğri minarenin yıkılmadan geleceğe aktarılması için Vakıflar Genel Müdürlüğü restorasyon çalışmaları başlattı. Plastik restorasyonun tamamlandığı minarede düşen orijinal tuğlalar sabitlenerek, çatlaklar dolduruldu. Restorasyon sonrası minarenin çevresine sarılan bez tentenin bu yıl kalacağı öğrenildi. Ayrıca caminin genel restorasyonu için ön hazırlık yapıldı.

Minarede plastik restorasyonun tamamlandığını anlatan Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Aytaç, “Ulu Cami, Harput ile özleşmiş bir durumda. Gelen herkes Ulu Cami'yi ve özellikle de bu minareyi görmek istiyor" dedi.

Prof. Dr. Aytaç, yapıyla ilgili çok büyük sıkıntılar görülmediğini ancak yeniden günün şartlarına göre restore edilmesinde fayda olacağını söyledi.

"UNESCO ile Harput'u dünya öğrendi"

Harput’un UNESCO Dünya Kültür Mirası'nın geçici listesine girdiğini de hatırlatan Aytaç, şöyle konuştu:

"Harput’u olabilecek en kısa sürede UNESCO'nun koymuş olduğu kuralları yerine getirerek, daha dikkatli bir restorasyon yaparak turizme kazandırmak istiyoruz. Dünya çapında turlar UNESCO’nun asil ve yedeğinde olan yerlere düzenleniyor. Nemrut, Malatya’daki Aslan Tepe yedek listede. Harput da yedek listeye girince bir destinasyon oluştu. Asil listeye girme süreci 3 ile 5 yıl arasıdır."

Prof. Dr. Aytaç, Harput'un şimdiden bir marka haline geldiğini söyledi.

"Zaten Harput kültürel mirası ile somut olan, olmayan kültür varlıklarıyla zaten bir markaydı. Onu biz ve Türkiye biliyordu ama artık dünya da öğrendi. Bunu olabildiğince tanıtacağız ve böylece şehrimizin de ekonomisi güçlenecek."

Kaynak: İHA