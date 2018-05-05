Perge Antik Kenti, restorasyon çalışmalarıyla yeniden canlanacak

Antalya'da bulunan Perge Antik Kenti, Pamfilya bölgesine bir dönem başkentlik yapan Aksu ilçesinde yer alıyor. Anadolu'daki en düzenli Roma dönemi kentlerinden Perge'nin simgesi iki yuvarlak kule, sur duvarları ile eşine ender rastlanan sütunlu cadde, su kanalı, stadyum ve tiyatrosuyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.



Antalya Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürü Cemil Karabayram, "Perge, 2020 yılında tüm ihtişamıyla ayağa kalkacak. Perge, korunmuşluk ve kendi öz malzemesi açısından dünyadaki en iyi antik kentlerden biri" dedi.

Karabayram, Perge'nin mimarisinin yanında mermer heykeltıraşlığı ile ön planda bulunduğunu ve yıllardır süren kazılarda yüzlerce önemli anıtsal yapının gün yüzüne çıkarıldığını belirterek, şunları söyledi:





"Perge, kendi öz malzemeleri, parçalarıyla restorasyonu ve konservasyonu yapılıyor. Perge, korunmuşluk ve kendi öz malzemesi açısından dünyadaki en iyi antik kentlerden birisi. Dünyadaki birçok yapı yeni, çağdaş malzemeleri içerisine almıştır. Biz de bazen çağdaş malzemelerden hareket ediyoruz ama son 2 yıldır gerçek öz malzemeleri kullanmak için çaba gösteriyoruz. Burayı çok iyi korumaya ve muhafaza etmeye çalışıyoruz."





Karabayram, antik kentin en önemli simgelerinin tam ortasındaki iki kule olduğunu söyleyerek, şunları anlattı:

"Kuleler, kentin en gösterişli yapılarından. Kule her geçen gün yükseliyor. Yaklaşık 30 metre yüksekliğe çıktı ve oldukça görkemli bir hale geldi. İskender'in kenti işgal etmesinin ardından yapılan ve kentin dört tarafını kuşatan surları da yeniden ayağa kaldırıyoruz. Surların bütün malzemeleri olduğu gibi duruyor. Yeni bir malzeme arayışında olmayacağız. O taşları yeniden eski yerlerine koyacağız."





"Yüzyıllar sonra bu kanaldan su akıtacağız"

Perge'de iki ana cadde bulunuyor. Şehrin bel kemiğini ise sütunlu cadde oluşturuyor.

Karabayram, yaklaşık 300 metre uzunluğundaki caddedeki sütunların bir kısmı günümüze kadar ulaşabildiğini söyledi.

Sütunlu caddenin ortasında iki metre genişliğinde bir su kanalı bulunuyor. Bu kanal caddeki dükkanların su ihtiyacını karşılıyor.





Karabayram, "Yüzyıllar sonra bu kanaldan yeniden su akıtacağız. Bu kanalı çok önemsiyoruz" diye konuştu.

Proje tamamlandıktan sonra 12 bin kişilik antik stadyum yıllar sonra yeniden spor organizasyonlarının yapıldığı bir yaşam alanına dönüşebilecek. Ayrıca Perge ışıklandırılacak, ziyaretçiler artık akşamları da antik kenti gezebilecek.

Perge'ye Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun destekleriyle 15 milyonluk yatırım yapılacak.

Kaynak: AA

