Payitaht Abdülhamid’in 45. bölümünde Abdülhamid’in iktisadi planı başarılı olacak mı?

Başarılı oyuncu kadrosu ve prodüksiyonuyla çok konuşulan Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni fragmanı 4 Nisan’da yayınlandı.

Fragmanda, Sultan Abdülhamid Han, “Mücadelemizde yeni bir cephe açıyoruz” diyerek yeni bir ticari hamlenin sinyalini veriyor.

Abdülhamid fabrikalardan vazgeçecek mi?

Yeni girişimlerde bulunmak isteyen Sultan Abdülhamid Han, “Gidiyoruz paşalar, yeniden inşa etmeye” diyor. Ancak bu planı bozmak isteyenler var.

Abdülhamid’in yeni fabrikalar açmak isteği Parvus’u rahatsız edecek ve ona iki seçenek sunacak: Ya fabrikalardan vazgeçmesini ya da afyon ticaretine yol vermesini isteyecek. Seyircilerin merak ettiği ise, Parvus’un bu planı bozup bozamayacağı.

Gertrude Bell öğrencileri kandırmayı başaracak mı?

Abdülhamid, Arap öğrencileri de bombalı saldırıdan kurtarıyor. Bu bölümde, Gertrude Bell, durumu kendi lehine çevirmeye çalışacak. Öğrencileri Abdülhamid’e karşı doldurmaya çalışıp, onları öldürmek isteyenin Abdülhamid olduğunu söyleyecek.

Bu bölümde ayrıca, Mehmet Selim unutamadığı büyük aşkına benzeyen Efsun’la karşılaşacak. Handan ise bu durumdan rahatsız, Efsun’u Saray’dan olabildiğince uzak tutmaya çalışacak.

Dizi, Sultan Abdülhamid Han’ın hayatının son 13 yılını anlatıyor. Başrollerini Bülent İnal, Özlem Conker, Hakan Boyav ve Selen Öztürk'ün paylaştığı dizi, 45. bölümüyle bugün 20.00’de TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşacak.

Kaynak: TRT Haber