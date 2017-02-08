Payitaht "Abdülhamid" dizisinin 2. tanıtım fragmanı yayınlandı

Tarihin en çok merak edilen dönemlerine ışık tutan muhteşem dizileri ekrana getiren TRT, ses getirecek bir projeye daha imza attı. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Payitaht “Abdülhamid” dizisi, Sultan Abdülhamid Han’ın hayatını ve o dönemde yaşananları, tarihi saptırmadan gözler önüne seriyor.

Dizi, oyuncu kadrosunun yanı sıra, dekorları, kostümleri ve gerçek mekanlarıyla da göz kamaştırıyor.

Payitaht Abdülhamid dizisinin 2. tanıtım fragmanı yayına girdi. Dizi, 24 Şubat Cuma 20.00'de TRT 1 ekranlarında olacak.

İşte 2. tanıtım fragmanı