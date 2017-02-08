  • 08 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Payitaht Abdülhamid dizisinin 2. fragmanı yayınlandı

Payitaht Abdülhamid dizisinin 2. fragmanı yayınlandı

Payitaht Abdülhamid dizisinin 2. fragmanı yayına girdi. Dizi, 24 Şubat Cuma günü saat 20.00'da TRT 1 ekranlarında olacak.

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Payitaht Abdülhamid dizisinin 2. fragmanı yayınlandı

Tarihin en çok merak edilen dönemlerine ışık tutan muhteşem dizileri ekrana getiren TRT, ses getirecek bir projeye daha imza attı. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Payitaht Abdülhamid dizisi, Sultan Abdülhamid Han’ın hayatını ve o dönemde yaşananları, tarihi saptırmadan gözler önüne seriyor.

Dizi, oyuncu kadrosunun yanı sıra, dekorları, kostümleri ve gerçek mekanlarıyla da göz kamaştırıyor.

Payitaht Abdülhamid dizisinin 2. fragmanı yayına girdi. Dizi, 24 Şubat Cuma 20.00'da TRT 1 ekranlarında olacak. 

İşte 2. tanıtım fragmanı

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