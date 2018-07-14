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Pamukkale'de hafta sonu yoğunluğu

Denizli'de termal suları ve her mevsim ziyaretçi çeken Pamukkale'ye yerli ve yabancı misafirler yoğun ilgi gösteriyor.

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Pamukkalede hafta sonu yoğunluğu

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale özellikle hafta sonları giriş kapılarında yaşanan yoğunluk ve sıcak havaya rağmen binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Travertenleri, şifalı termal suyu ve çevresinde antik kentleriyle her mevsim turistlere ev sahipliği yapan Pamukkale'de misafirler, bu doğal güzellikleri fotoğraflayarak ölümsüzleştiriyor.

Birçok ziyaretçi vücutlarına sürdükleri çamurla güneşleniyor, kimileri de çocuklarıyla travertendeki suda eğlenceli dakikalar geçiriyor.

Uşak'tan Pamukkale'ye gelen Mehmet Aydemir, Pamukkale'nin doğal güzelliği ile harika bir yer olduğunu söyledi.

"Pamukkale harika bir yer"

Elif Aydemir de Pamukkale'ye ilk kez geldiğini ve burayı çok beğendiğini belirterek, "Burası çok muhteşem bir yer ama burada suyun biraz az olduğunu gördüm. Buranın bu kadar beyaz olduğunu tahmin etmiyordum. Pamukkale harika bir yer." dedi.

Nazilli'den gelen Mustafa Barut da çocuklarının görmesi için geldiklerini, kendisi gibi çocuklarının da Pamukkale'yi çok sevdiğini belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: Pamukkale, traventer, turist
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