Oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti

Sinema ve tiyatro oyuncusu Turan Özdemir, Beykoz Ortaçeşme Mahallesindeki evinde, akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Özdemir’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Özdemir, 2016 yılının Şubat ayında anjiyo olmuştu.

Turan Özdemir kimdir?

Turan Özdemir, 10 Kasım 1952 tarihinde Muğla'nın Yatağan ilçesinde doğmuştur. Annesinin adı Suzan, abisinin adı Esat'tır. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra İzmir Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. Bir süre İzmir Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, ardından İstanbul'a yerleşti.2001 yılından itibaren kamera karşısına geçerek bir çok sinema filminde görev aldı.

Turan Özdemir, oyuncu kadrosu Muğlalı vatandaşlardan oluşan ve çekimleri de yine Muğla'da gerçekleştirilen "Dondurmam Gaymak" adlı sinema filminin başrol oyuncusu bu filmle ünlendi. Pis Yedili dizisinde öğretmen Hasan Paşa karakterini canlandırmaktadır.

Turan Özdemir, reklam filmi ve dizilerde de rol almasının yanında, seslendirme sanatçılığı yapmaktadır. Turan Özdemir, bir sakız markasının reklamlarında da oynadı.

10 Haziran 2006 tarihinde 13. Altın Koza Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı.

21 Mayıs 2010 günü Muğla'nın Ortakent beldesinde yolun üzerindeki kedinin ezilmesini önlemeye çalışırken bir motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı. Beyin kanaması geçiren sanatçı 9 Haziran 2010 gününe kadar yoğun bakımda kaldı.

Turan Özdemir, Müzeyyen hanım ile evli olup Ezgi adında biri kız, 2 çocuk babasıdır.

Kaynak: AA/ İHA