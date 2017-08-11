  • 11 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Oyuncu Seyfettin Karadayı son yolculuğuna uğurlandı

Yeşilçam'ın usta isimlerinden oyuncu Seyfettin Karadayı (94), son yolculuğuna uğurlandı.

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Oyuncu Seyfettin Karadayı son yolculuğuna uğurlandı

Yeşilçam'ın usta isimlerinden oyuncu Seyfettin Karadayı (94), son yolculuğuna uğurlandı.

Beyin kanaması geçiren ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Karadayı için ikindi vakti Levent Camisi'nde askeri tören düzenlendi.

Cenaze töreninde, sanatçının kardeşi Eyüp Karadayı ve oğlu Doğan Karadayı taziyeleri kabul etti.

Törene, yeşilcam oyuncularından Serdar Gökhan, Salih Kalyon, Nuri Alço, Ateş Böceği Ercan ile sanat ve spor camiasından çok sayıda kişi katıldı.

Karadayı'nın cenazesi ikindi vakti kılınan namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'na defnedildi.

Seyfettin Karadayı

Seyfettin Karadayı, 1923'te İstanbul’da doğdu. Kara Harp Okulu'ndan mezun olan sanatçı, uzun yıllar görev yaptıktan sonra 46 yaşında albaylıktan emekli oldu.

Metin Film'in sahibi Işık Toraman, bir film için Karadayı'ya prodüksiyon teklifi götürdü. Teklifi kabul eden sanatçı, filmde oynadığı "Keşiş" rolü ile Yeşilçam hayatına başlamış oldu.

Sanatçı Karadayı, 1970'li yıllardan itibaren 750'yi aşkın filmde ve çok sayıda televizyon dizisinde rol aldı.

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