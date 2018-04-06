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Buradasınız : » » Oyuncu Sevda Aydan vefat etti

Oyuncu Sevda Aydan vefat etti

TRT'de yayınlanan "Kaynanalar" dizisinin Tijen'i, ünlü tiyatro ve opera sanatçısı Sevda Aydan, İzmir'de yaşamını yitirdi.

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Oyuncu Sevda Aydan vefat etti

Ünlü tiyatro ve opera sanatçısı Prof. Dr. Sevda Aydan, sabah saatlerinde Alsancak Devlet Hastanesi'nde vefat etti.

Aydan'ın cenazesi yarın Alsancak Hocazade Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Alaçatı Mezarlığı'na defnedilecek.

Opera sanatçısı Sevda Aydan, bir çok kez Türkiye'yi yurt dışındaki operalarda temsil etmişti.

Türkiye onu bir döneme damgasını vuran TRT'nin "Kaynanalar" dizisinde canlandırdığı Tijen karakteriyle tanımıştı.

Aydan, aynı zamanda milli basketbolcu Efe Aydan ile tiyatro sanatçısı Ege Aydan'ın da annesiydi.  

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: TRT, tijen, sevda aydan, kaynanalar
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