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Oyuncu Çağlar Çorumlu kalp krizi geçirdi

TRT'de yayınlanan "7 Numara" dizisi ile Güldür Güldür'ün "Eşofmanlı Şevket Hoca"sı Çağlar Çorumlu kalp krizi geçirdi.

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Oyuncu Çağlar Çorumlu kalp krizi geçirdi

TRT'de yayınlanan "7 Numara" dizisinde "Beyaz Atlı Prens" Yusuf Güdük karakterini canlandıran ve ardından"Güldür Güldür" adlı komedi programındaki Eşofmanlı Şevket Hoca karakteriyle bir televizyon fenomeni haline gelen Oyuncu Çağlar Çorumlu reklam filmi çekimleri sırasında kalp krizi geçirdi.

Marka yüzü olduğu firmanın yeni reklam filmi için kamera karşına geçen Çorumlu çekimler sırasında sırtında bir ağrı hissetti. Sete ambulans çağrıldı. 

Çorumlu'nun kalp krizi geçirdiği anlaşılınca hastaneye götürülerek ameliyata alındı.

Kalp damarlarına 3 stent takılan Çağlar Çorumlu bir kaç gün hastanede kontrol altında tutuldu.

39 yaşındaki oyuncu bir süre evinde dinlenecek.   

 

 

 

Etiketler: TRT, Çağlar Çorumlu, Çağlar Çorumlu kalp krizi geçirdi, Güldür Güldür
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