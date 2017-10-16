Osmanlı'nın son zaferi öğrencilere tiyatroyla anlatıldı

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin'in Artuklu Belediyesince, düzenlenen etkinlikte 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale Zaferi'nden sonra Osmanlı Devleti'nin kazandığı son zafer Kut'ül Amare'yi konu alan "Telgrafhane 1916" adlı oyun sahnelendi.

Artuklu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce, Atatürk Kültür Merkezi'nde, Demet Sönmez ve M. Akif Yıldız'ın yazdığı, Toygun Ateş'in yönettiği ve Karşıyaka Sanat Merkezi oyuncuları tarafından sahnelenen oyun öğrencilerin büyük beğenisini topladı.

İki perdelik oyunda, zaman zaman duygulu anlar yaşandı.

Artuklu Belediyesi Başkan Vekili Kaymakam Şakir Öner Öztürk, yaptığı açıklamada, Kut'ül Amare Zaferi'nin Türk tarihinin unutturulmuş şanlı zaferlerinden biri olduğunu söyledi.

Gelecek neslin, Çanakkale Zaferi'nden sonra Osmanlı Devleti'nin kazandığı son zafer Kut'ül Amare'yi çok iyi bilmesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, şunları konuştu:

"Osmanlı Devleti'nin bundan tam 101 yıl önce İngiliz devleti ve müttefiklerine karşı kazandığı bu muazzam zaferi yeni nesil bilmeli, tüm olumsuz koşullara rağmen mucizeler yaratan şanlı ecdadımızı mutlaka tanımalıdır. Bu zaferi unutmamak ve unutturmamak adına düzenlediğimiz etkinlik kahraman ecdadımızın minnetle yadedilmesine, onların anılmasına vesile oldu. Ecdadımız ile ne kadar gurur duysak azdır."

Öztürk, kültür ve sanat etkinliklerini de sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Oyunu izleyen öğrencilerden Ebru Hasel de oyunu çok beğendiğini ve çok güzel hisler yaşadığını dile getirdi.

Bu tür etkinliklerin sürmesi temennisinde bulunan Hasel, "Tarihimizle ilgili güzel bilgiler edindik." dedi.

Ahmet Mars da bu tür programlarla tarihi konuları ve zaferleri daha iyi öğreneceklerini belirtti.