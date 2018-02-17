Osmanlı'nın izlerini taşıyan müze ilgi görüyor

Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmed'in fethettiği, Yavuz Sultan Selim'in valilik yaptığı, Kanuni Sultan Süleyman'ın doğup büyüdüğü Trabzon, Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Kültürevi'nde hazırlanan görseller, heykel ve tanıtıcı yayınlar eşliğinde ziyaretçilere anlatılıyor.

Trabzon'un 4 bin yıllık tarihine ışık tutan, önceki yıllarda "Kanuni Evi" olarak hizmet verirken, geçen yıl Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Kültürevi'ne dönüştürülen bina, ziyaretçilerini 3 Osmanlı hükümdarının bal mumu heykelleriyle karşılıyor.

"Trabzon, her yönüyle tarih kokan bir kent"

Kültür ve Turizm İl Müdürü Ali Ayvazoğlu, Trabzon'un birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi.

Trabzon'un her yönüyle tarih kokan bir kent olduğunu vurgulayan Ayvazoğlu, "Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Kültürevi de kentimizin 4 bin yıllık tarihi geçmişine ışık tutuyor. Yerli ve yabancı turistlerden de her dönem ilgi görüyor." dedi.

Ali Ayvazoğlu, ziyaretçi sayısından memnun olduklarını dile getirerek, "Kültürevi geçen yıl 40 bin kişiye ev sahipliği yaptı. Bu yılın ilk ayında da 1568 kişiyi ağırladı. Ocak ayı olmasına rağmen ilgi sevindirici. Ziyaretçi potansiyelimizin daha da artacağına inanıyoruz. İnşallah bu sezon öncekilere oranla çok daha verimli geçer. Var olan potansiyelin artırılması için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." diye konuştu.

Kültürevi'nde tam anlamıyla tarihe yolculuk yapıldığına işaret eden Ayvazoğlu, ziyaretçilerin Osmanlı kaftanı giyip, tarihi ve kültürü yeniden yaşama fırsatı bulduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA