Osmanlı'dan yadigar 4 asırlık "taş papatya" yenileniyor

Turizmin başkenti Antalya'nın Hadrianus Kapısı, Yivli Minare, surlar, eski evleri ve dar sokaklarıyla gezenleri geçmişe yolculuğa çıkartıyor.

Kaleiçi'ndeki Saat Kulesi'nın yanı başında kubbelerinin papatyaya benzerliği nedeniyle "taş papatya" diye de anılan Tekeli Mehmet Paşa Camii, kentin silüetini oluşturan en önemli camiler arasında.

4 asırlık cami tarihe tanıklık ediyor

Yapılış tarihi net bilinmemekle birlikte 1650 yılındaki Adem Efendi Vakfiyesi'nde hakkında bilgi verilmesi nedeniyle 4 asırlık olduğu tahmin edilen cami, iç mimari yapısı ve pencere alınlarında yer alan İbnü'n Nahvi'nin Kaside-i Münferice ile dikkati çekiyor.

Restorasyon 600 gün sürecek

Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem'in Antalya’yı ziyaretinde "Bu sene vakıfları görünür kılacağız" demecinden sonra konumu itibarıyla her gün yüzlerce turistin de ziyaret ettiği caminin kapsamlı bir restorasyonu için Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri de ihale sürecini başlattı.

Ramazandan sonra başlaması planlanan restorasyon çalışmasının 600 gün sürmesi bekleniyor.

"Antalya'nın silüetini orijinal haliyle kentle buluşturacağız"

Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, camiye 1850 mahfil, havuz ve tuvaletler eklendiğini, dönem dönem kısmi onarımlar yapıldığını, 1996 yılında ise örtü sistemindeki kurşunların değiştirildiğini söyledi.

Caminin restorasyonu için 18 Nisan'da ihaleye çıkacaklarını ve ramazan ayından sonra restore çalışmalarına başlayacaklarını sözlerine ekledi.

"Restorasyon çalışmaları kapsamında cami kurşunları değiştirilecek. Sıvalar elden geçirilecek. Altında nitelikli eserler çıkarsa düzenlemeleri yapılacak. Camide düşen tarihi çiniler mevcuttu. Bunlar müzede koruma altına alınmıştı. Çinileri konservasyon çalışmasının ardından yeniden yerine takacağız . Burası Antalyalıların en önemli ibadet merkezlerinden ve turistlerin en fazla ilgisini çeken camilerden. Antalya'nın silüetini en güzel ve orijinal haliyle yeniden kentle buluşturacağız."

"Abdulmecit için havuz yapılmış"

Caminin özellikleriyle ilgili de bilgi veren Coşar, şöyle konuştu:

"Sultan Abdulmecit'in 1850 yılındaki Rodos ziyaretinden sonra Antalya'ya geleceği bildirilmiş. Bu nedenle camiye bir mahfil, caminin yanına fıskiyeli havuz yapılmış. Mahfil halen durmakta ve ziyaretçilerin büyük ilgisini çekmektedir. Caminin en önemli özelliklerinden birisi de alınlarında ünlü fıkıhçı, şair İbnu'n-Nahvi'nin Kaside-i Münferice'nin yer almasıdır."

Bir diğeri de 15 asırlık Şehzade Korkud Camii

Antalya'nın turizmin başkenti olduğu kadar vakıf eserleri açısından da büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Coşar, şu anda 123 yıldır ibadete kapalı olan 15 asırlık Şehzade Korkud (Kesik Minare) caminin restorasyonunun devam ettiğini anlattı.

Coşar, Tekeli Mehmet Paşa Camii'nin restorasyonunun yanı sıra Muratpaşa Camii ile Müsellim Camii'nin projelerini de hazırladıklarını söyledi.

Kaynak: AA