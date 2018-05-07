Osmanlı'dan Kıbrıs'a miras: Büyük Han

Osmanlı mirası "Büyük Han", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da.

1572 yılında, Osmanlı'nın Ada'yı fethinin ardından Kıbrıs’ın ilk Beylerbeyi olan Muzaffer Paşa’nın emriyle inşa edildi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Arşiv Müdürü Mustafa Kemal Kasapoğlu, Büyük Han'ın Osmanlı'nın Ada'yı fethinden hemen sonra yapılan ilk ve tek han olduğunu söyledi.

İlk önce Alanyalılar Hanı olarak adlandırıldı, daha sonra kuzeydoğusuna inşa edilen Kumarcılar Hanı ile kıyaslanınca Büyük Han adını aldı.

Klasik kare planlı ve iki katlı bir yapı olan Büyük Han'ın üstü açık avlusu var. Birbirine benzeyen 68 dikdörtgen şeklinde odadan oluşuyor. Ön cephede sokağa açılan 10 dükkanı da barındırıyor.

Han'ın iç avlu ortasında mermer sütunlar üzerine inşa edilmiş sekizgen planlı ve altında şadırvan bulunan bir köşk mescidi var.

İngiliz sömürge döneminde hapishaneydi

Ada'nın İngiliz sömürge döneminde, 1878-1895 yılları arasında Lefkoşa Merkez Hapishanesi, daha sonra ise fakirler için barınak olarak kullanıldı.

Büyük Han, aynı zamanda Kıbrıs'a özgü her türlü antika ve el sanatı ürünleri satılan dükkanlara ev sahipliği yapıyor. Turist enformasyon merkezi olarak da kullanılıyor.

Bölgeye giden turistler de Büyük Han'ı çok beğeniyor.

Hollanda'dan Kıbrıs'a tatil için gelen Francisca Peterson, tarihe tanıklık eden Han'ı gezmenin kendisini mutlu ettiğini anlattı.

Kaynak: AA